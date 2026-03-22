Ο Γιώργος Τσαγκαράκης παραμένει, από την Παρασκευή 20 Μαρτίου, υπό κράτηση μετά την σύλληψή του.
Ο γνωστός γκαλερίστας, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί δίωξη για κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, εμφανίστηκε χθες ενώπιον της ανακρίτριας και έλαβε προθεσμία για την Τρίτη 24 Μαρτίου, προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του.
Ο ένας εκ των δύο δικηγόρων του, Ευάγγελος Γκιούγκης, μίλησε το πρωί της Κυριακής 22 Μαρτίου στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου και ανέφερε ότι όλα όσα γράφονται και λέγονται για τον Γιώργο Τσαγκαράκη είναι αναληθή, και ότι όλο αυτό δημιουργήθηκε λόγω φθόνου και αθέμιτου ανταγωνισμού.
Αρχικά, ο δικηγόρος του Γιώργου Τσαγκαράκη είπε: «O κύριος Τσαγκαράκης είναι ο κορυφαίος γκαλερίστας στην Ελλάδα, και ασκεί αυτό το επάγγελμα για 35 χρόνια, χωρίς να έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα σχετικά με το επάγγελμά του. Δεν υπάρχει καμία μήνυση είτε για πλαστό πίνακα, είτε για οτιδήποτε άλλο. Ψευδές και αναληθές ότι μόνο επτά πίνακες ήταν αυθεντικοί και θα το αποδείξουμε την Τρίτη στην απολογία μας».
Ο ίδιος πρόσθεσε: «Υπάρχουν δεκάδες γνήσια έργα, και άλλα που δεν ήταν γνήσια και βρίσκονταν στην αποθήκη αραχνιασμένα, τα οποία δεν ήταν προς πώληση. Δεν έχει πωληθεί κανένας πλαστός πίνακας, ούτε υπάρχει κάποια μήνυση ή καταγγελία. Το Ευαγγέλιο είναι προϊόν εξωτερικού. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα είναι μια πλεκτάνη διότι ο ίδιος έκλεισε ραντεβού την Παρασκευή για να το πάει στις αρμόδιες αρχές. Δεν το πούλησε, ήθελε απλώς να δει τι προσφορές θα γίνουν για να δει τί αξία έχει. Είχε κλείσει ραντεβού να πάει την Παρασκευή στην Εφορία Αρχαιοτήτων να τον παραδώσει για να καταχωρηθεί. Στο βίντεο απλώς έλεγε ότι το έχει στην κατοχή του και μάζευε προσφορές, γιατί ο ίδιος δεν είχε γνώση αν είναι πλαστό ή γνήσιο».
Τέλος, κατέληξε: «Η κυρία Λόλα Νταϊφά περιφέρεται από κανάλι σε κανάλι και διαδίδει όλα αυτά, αλλά δεν έχει κάνει ούτε μήνυση, ενώ η ιστορία που λέει υποτίθεται ότι έγινε πριν από ένα χρόνο. Δεν υπάρχουν τέτοια σκουλαρίκια, και δεν υπάρχει καμία καταγγελία. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Δεν ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Περιφέρεται από κανάλι σε κανάλι. Ο φθόνος και ο αθέμιτος ανταγωνισμός είναι το πιο σύνηθες. Όταν είσαι κορυφαίος, βάλλεσαι από τον οποιονδήποτε. Πετροβολούμε τα δέντρα που είναι γεμάτα καρπούς, όχι τα άδεια».
