Ο Γιώργος Τσαγκαράκης παραμένει, από την Παρασκευή 20 Μαρτίου, υπό κράτηση μετά την σύλληψή του.

Ο γνωστός γκαλερίστας, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί δίωξη για κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, εμφανίστηκε χθες ενώπιον της ανακρίτριας και έλαβε προθεσμία για την Τρίτη 24 Μαρτίου, προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του.

Ο ένας εκ των δύο δικηγόρων του, Ευάγγελος Γκιούγκης, μίλησε το πρωί της Κυριακής 22 Μαρτίου στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου και ανέφερε ότι όλα όσα γράφονται και λέγονται για τον Γιώργο Τσαγκαράκη είναι αναληθή, και ότι όλο αυτό δημιουργήθηκε λόγω φθόνου και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Αρχικά, ο δικηγόρος του Γιώργου Τσαγκαράκη είπε: «O κύριος Τσαγκαράκης είναι ο κορυφαίος γκαλερίστας στην Ελλάδα, και ασκεί αυτό το επάγγελμα για 35 χρόνια, χωρίς να έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα σχετικά με το επάγγελμά του. Δεν υπάρχει καμία μήνυση είτε για πλαστό πίνακα, είτε για οτιδήποτε άλλο. Ψευδές και αναληθές ότι μόνο επτά πίνακες ήταν αυθεντικοί και θα το αποδείξουμε την Τρίτη στην απολογία μας».