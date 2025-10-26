Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Ναταλία Γερμανού υποδέχτηκε, το μεσημέρι του Σαββάτου 25/10, στο πλατό του «Καλύτερα δε γίνεται» τον Γιώργο Τσαλίκη.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε, μεταξύ άλλων, για την λεκτική επίθεση που είχε δεχτεί πριν από ένα χρόνο από τον Αχιλλέα Μπέο. Όπως είπε ο Γιώργος Τσαλίκης, τα όσα είπε ο Δήμαρχος Βόλου για εκείνον, είχαν εξοργίσει το μικρότερο γιο του, Άγγελο.

Ο Γιώργος Τσαλίκης τόνισε: «Ο Άγγελος, ο μικρότερος γιος μου, ήθελε να πάμε στον Βόλο να τον πλακώσει. Τα παιδιά μου έχουν το αίσθημα του δικαίου. Το έχω κι εγώ ως άνθρωπος. Ένιωσε εκείνη τη στιγμή ότι αδικείται ένας δικός του άνθρωπος και ήθελε να τον πλακώσει. Σε μια άλλη πραγματικότητα που θα επιτρεπόταν, μπορεί να το άξιζε κιόλας ένα βρωμόξυλο, αλλά δεν είμαστε σε αυτή την πραγματικότητα. Είμαστε στην πραγματικότητα της ενσυναίσθησης και της αγάπης.

Εγώ τον συγχωρώ τον Αχιλλέα Μπέο για αυτήν την άτυχη στιγμή του. Θέλω στα 50 μου να τα κλείσω όλα. Έχω κλείσει τους λογαριασμούς μου. Και εκείνος είναι ένας άνθρωπος που έχει δικές του συνθήκες ευερεθιστότητας. Δεν έχει καταφέρει να τιθασεύει τον θυμό του, σκεπτόμενος ότι μπορεί να θυμώνει ένα 16χρονο ανήλικο παιδί. Είναι δικό του θέμα.

Του δίνω την ευχή να μπει κάποια στιγμή να καταφέρει να μπει σε αυτή την ενσυνειδητότητα και να βάζει τα όριά του με ένα τρόπο που δεν πληγώνει άμαχο πληθυσμό».

