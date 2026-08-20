«Οι καλύτεροι και οι πιο φιλόξενοι οικοδεσπότες στο μαγικό Onar. O αγαπημένος μου Θοδωρής Μισόκαλος που τον γνωρίζω μια ζωή. Και το πιο γλυκό, ευγενικό και έξυπνο πλάσμα ο Άγγελος Λάτσιος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Τσαλίκης, η συνάντηση συνδέεται και με τη φιλία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στον γιο του, Βασίλη, και τον Άγγελο Λάτσιο.

Οι δύο νεαροί υπηρέτησαν μαζί στο Ναυτικό και, παρά το γεγονός ότι η στρατιωτική τους θητεία ολοκληρώθηκε, φαίνεται ότι διατηρούν μια στενή φιλία.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε με ιδιαίτερη τρυφερότητα στη σχέση τους, σημειώνοντας πως ο Άγγελος είναι φίλος με τον γιο του και πως η γνωριμία τους έχει εξελιχθεί σε μια δυνατή φιλία.

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