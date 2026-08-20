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Ο Γιώργος Τσαλίκης μοιράστηκε, με τους διαδικτυακούς φίλους του, μια ξεχωριστή συνάντηση στην Άνδρο. Ο τραγουδιστής βρέθηκε στο Onar και πόζαρε μαζί με τον Άγγελο Λάτσιο και τον Θοδωρή Μισόκαλο, δίνοντας μια μικρή γεύση από την καλοκαιρινή του εξόρμηση στο νησί.
Ο Γιώργος Τσαλίκης ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφίες από την παρέα τους και έγραψε ιδιαίτερα θερμά λόγια για τους δύο οικοδεσπότες.
«Οι καλύτεροι και οι πιο φιλόξενοι οικοδεσπότες στο μαγικό Onar. O αγαπημένος μου Θοδωρής Μισόκαλος που τον γνωρίζω μια ζωή. Και το πιο γλυκό, ευγενικό και έξυπνο πλάσμα ο Άγγελος Λάτσιος», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Τσαλίκης, η συνάντηση συνδέεται και με τη φιλία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στον γιο του, Βασίλη, και τον Άγγελο Λάτσιο.
Οι δύο νεαροί υπηρέτησαν μαζί στο Ναυτικό και, παρά το γεγονός ότι η στρατιωτική τους θητεία ολοκληρώθηκε, φαίνεται ότι διατηρούν μια στενή φιλία.
Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε με ιδιαίτερη τρυφερότητα στη σχέση τους, σημειώνοντας πως ο Άγγελος είναι φίλος με τον γιο του και πως η γνωριμία τους έχει εξελιχθεί σε μια δυνατή φιλία.
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