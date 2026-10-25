Μια ξεχωριστή στιγμή έζησε ο Γιώργος Τσαλίκης το βράδυ του Σαββάτου, 24 Οκτωβρίου, καθώς γιόρτασε τα 51α γενέθλιά του την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται φέτος μαζί με τον Διονύση Σχοινά.

Η τούρτα και το «Happy Birthday» μπροστά στο κοινό

Το μουσικό πρόγραμμα σταμάτησε για λίγο, όταν έκανε την εμφάνισή της μια τούρτα γενεθλίων, αιφνιδιάζοντας ευχάριστα τον τραγουδιστή.

Ο Διονύσης Σχοινάς είχε ετοιμάσει μια μικρή έκπληξη για τον συνεργάτη του, με τους δύο καλλιτέχνες και τους θαμώνες του μαγαζιού να τραγουδούν όλοι μαζί το «Happy Birthday».

Η σκηνή μετατράπηκε για λίγο σε χώρο γιορτής, με τον Γιώργο Τσαλίκη να δέχεται τις ευχές του κοινού και να γιορτάζει τη νέα χρονιά της ζωής του με έναν διαφορετικό τρόπο, πάνω στη σκηνή και ανάμεσα σε συναδέλφους και θαυμαστές.

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