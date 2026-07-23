Ο Γιώργος Τσαλίκης αποχαιρέτησε την σπουδαία Μαίρη Λίντα, που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 91 ετών, με μία δημοσίευση στο Instagram, ο

Ο τραγουδιστής και Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Νεολαίας του Περιστερίου, Γιώργος Τσαλίκης, θέλοντας να τιμήσει την κορυφαία τραγουδίστρια, ανάρτησε στη σελίδα του μία φωτογραφία κολάζ με την Μαίρη Λίντα, τον Μανώλη Χιώτη και τον ίδιο να τραγουδάει το τραγούδι «Που θα πας» και έγραψε σαν σχόλιο τα παρακάτω συγκινητικά σχόλια:

«Σήμερα σίγησε μια σπουδαία φωνή… Η Μαίρη Λίντα έφυγε, αλλά τα τραγούδια της θα μείνουν για πάντα ζωντανά. Θα πάει τώρα να βρει την αιώνια αγάπη της, το αιώνιο ταίρι της στη μουσική και τη ζωή το Μανώλη Χιώτη που με πίκρα κατηγορούσε τον εαυτό της γιατί τον άφησε όταν ήταν ζευγάρι .. Πάλι μαζί λοιπόν από σήμερα.. Θα σε θυμόμαστε πάντα μοναδική Μαίρη .. Σε ευχαριστούμε».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Γιώργος Τσαλίκης (@tsalikisgiorgos)

Θυμίζουμε ότι η εμβληματική ερμηνεύτρια Μαίρη Λίντα απεβίωσε τα ξημερώματα της 22/07/2026 σε ηλικία 91 ετών, ενώ με ανακοίνωση που εξέδωσε το Γηροκομείο Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 10:00 στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα, εντός του Γηροκομείου Αθηνών και η ταφή της Μαίρης Λίντα θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

govastiletto.gr -Μαίρη Λίντα: Αύριο η κηδεία της – Η ανακοίνωση του Γηροκομείου Αθηνών