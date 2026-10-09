Ο Γιώργος Τσαλίκης έκανε δηλώσεις, το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026.

Ο επιτυχημένος τραγουδιστής έδωσε το «παρών» στη φωτογραφική έκθεση του Γρηγόρη Αρναούτογλου και κλήθηκε να σχολιάσει την κόντρα ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση.

«Μερικά πράγματα είναι πολύ βασικά και θεμελιώδη. Πολλές φορές τα εν οίκω μη εν δήμω. Είναι πάρα πολύ κρίμα που συμβαίνει αυτό. Δεν έχει σημασία ποιος φταίει, θα έπρεπε να μην είχε βγει καθόλου. Θα έπρεπε να λυθεί. Είναι η στιγμή που η μουσική η καλλιτεχνική κατάθεση της Άννας και του Νίκου, αποθεώθηκε. Η στιγμή που έλαβε μια καθολική αποδοχή. Δηλαδή ακόμα και από αυτούς που μπορεί να μην τους αρέσει η μουσική τους, όλοι έβγαλαν το καπέλο μπροστά στην επιτυχία, στην αγκαλιά του κοινού», είπε αρχικά ο Γιώργος Τσαλίκης.

Και πρόσθεσε: «Άρα λοιπόν τη στιγμή της αποθέωσης και τη στιγμή της δικαίωσης, έρχεται η στιγμή της ματαίωσης. Τη στιγμή που τους δικαιώνει ο κόσμος, ματαιώνει ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ λυπηρό και στενάχωρο για εμάς που είμαστε fan και του Νίκου και της Άννας».

govastiletto.gr – «Μόνο show, ξεφτίλα»: Ο Γιώργος Τσαλίκης απαντά στα αρνητικά σχόλια για την επίσκεψή του στον τάφο του Μαζωνάκη