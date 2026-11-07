Μια απρόσμενη συνάντηση είχαν την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου ο Γιώργος Τσαλίκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης, όταν ο τραγουδιστής βρέθηκε στο Υπουργείο Υγείας για επαγγελματικό ζήτημα που αφορούσε το υπουργείο.

Τη συνάντησή τους γνωστοποίησε ο ίδιος ο υπουργός μέσα από ένα βίντεο που ανάρτησε στα social media, αποκαλύπτοντας πως ο καλλιτέχνης του ευχήθηκε για τα γενέθλιά του.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μοιράστηκε το σχετικό στιγμιότυπο, εξηγώντας πως η παρουσία του Γιώργου Τσαλίκη στο υπουργείο ήταν συμπτωματική. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να τον ευχαριστήσει δημόσια για τις ευχές του.

«Τυχαία βρέθηκε ο φίλος μου @tsalikisgiorgos στο Υπουργείο Υγείας για θέμα του Υπουργείου και μου ευχήθηκε Χρόνια Πολλά! Ευχαριστώ Γιώργο μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η φιλία των δύο ανδρών και όσα είπε ο τραγουδιστής

Στο βίντεο, ο Γιώργος Τσαλίκης αναφέρθηκε στη μακρόχρονη φιλία που τον συνδέει με τον υπουργό Υγείας, διευκρινίζοντας πως η σχέση τους δεν επηρεάζεται από τις πολιτικές ή κομματικές τους πεποιθήσεις.

Όπως τόνισε, ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει δείξει έμπρακτα τη στήριξή του σε ανθρώπους που χρειάστηκαν τη βοήθειά του, όποτε αυτό κρίθηκε απαραίτητο.

Φυσικά, ο τραγουδιστής δεν παρέλειψε να του ευχηθεί «Χρόνια πολλά» για τα γενέθλιά του, τα οποία γιορτάζει στις 6 Νοεμβρίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Άδωνις Γεωργιάδης (@adonis_georgiadis)

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