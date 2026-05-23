Ο Γιώργος Τσαλίκης βρέθηκε μαζί με τον γιο του στο κατάμεστο T–Center για να παρακολουθήσουν τον μεγάλο ημιτελικό του Ολυμπιακού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο Final Four της EuroLeague.

Ο γνωστός τραγουδιστής έζησε με ένταση κάθε λεπτό της αναμέτρησης μαζί με φίλους και φιλάθλους, σε μια βραδιά με δυνατή ατμόσφαιρα, συνθήματα και έντονο μπασκετικό παλμό.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Γιώργος Τσαλίκης είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ, Βασίλη Σπανούλη.

Οι δυο τους συνομίλησαν και φωτογραφήθηκαν μαζί, δημοσιεύοντας το στιγμιότυπο στα social media.

Το T–Center αποτέλεσε για ακόμη μία φορά σημείο συνάντησης για επώνυμους και φίλους του αθλητισμού, ειδικά σε μια τόσο σημαντική βραδιά για τη EuroLeague.

