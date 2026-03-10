«Φωτιά» έχει ανάψει στην εγχώρια showbiz η δημόσια κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στον Γιώργο Τσαλίκη και τη Χαρά Τσιώλη. Το νέο αυτό «beef» εξελίσσεται μέσα από τα social media, με τις εκατέρωθεν αιχμηρές τοποθετήσεις να καθηλώνουν τους ακόλουθους και να γίνονται το νούμερο ένα θέμα συζήτησης.

«Όταν κάποιος σε όλες του τις αναρτήσεις τους τελευταίους μήνες μπαίνει από κάτω σαν σχόλιο και σε βρίζει, σε προσβάλει, στις αναρτήσεις σου! Και γράφει “τσίρκο”, “ξεπεσμένος”, “κλέφτης”… Την έχω μπλοκάρει από τα social, μπορεί να βρει το κινητό μου αν θέλει, διότι χθες παιδιά, για το όνομα του Θεού με έκανε ξανά tag στο βίντεο που με είχε προσβάλει με την έκφραση “ξαναπάρτο”. Γι’ αυτό την μπλόκαρα. Με προκαλεί. Δεν θέλω να με προκαλούν έτσι, τόσο πολύ» είπε με έντονο τρόπο ο Γιώργος Τσαλίκης στις κάμερες της εκπομπής Happy Day του ALPHA σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου.

Τι συνέβη μεταξύ τους

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, όλα ξεκίνησαν όταν η Χαρά Τσιώλη ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok στο οποίο κατηγορεί τον τραγουδιστή πως προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την επιτυχία του Γιάννη Κατσίγιαννη, καθώς ερμήνευσε τραγούδι του.

Μετά την αποχώρησή της από το J2US ο Γιώργος Τσαλίκης ανέβασε ένα βίντεο-απάντηση στα social media όπου μεταξύ άλλων λέει ότι «ο κόσμος την έδιωξε» από το παιχνίδι, ενώ, παρέθεσε και σχόλια που του έκανε η stand up comedian στο προφίλ του κάτω από τις αναρτήσεις του.

Από τότε, το beef ανάμεσά τους συνεχίζεται με διάφορα σχόλια και σπόντες τόσο μέσα από τα social media όσο και από τις τηλεοπτικές κάμερες.

