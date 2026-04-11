Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης, ο Γιώργος Τσαλίκης βρέθηκε στην Ιερά Μονή Αγίας Φιλοθέης για την Ακολουθία του Επιταφίου. Ο γνωστός τραγουδιστής, μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, συμμετείχε στην περιφορά, τιμώντας τις παραδόσεις της Μεγάλης Εβδομάδας.

Ανήμερα της Μεγάλης Παρασκευής, ο καλλιτέχνης δεν ήταν μόνος. Στο πλευρό του βρίσκονταν οι τρεις γιοι του, Βασίλης, Άγγελος και Χάρης, ενώ μαζί τους συμμετείχε και ο Νικόλαος ντε Γκρες, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ανήρτησε ο Γιώργος Τσαλίκης.

Ο Γιώργος Τσαλίκης ένιωσε ιδιαίτερη τιμή που κράτησε τον Επιτάφιο μαζί με τα παιδιά του και τους υπόλοιπους πιστούς, κάτι που μοιράστηκε και με τους followers του μέσα από τα social media.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Η απόλυτη κατάνυξη στην Ιερά Μονή Αγίας Φιλόθεης. Κρατήσαμε με τους γιους μου τον Νικόλαο ντε Γκρες και άλλους πιστούς τον Επιτάφιο. Μεγάλη Συγκίνηση, ευλογία και κατάνυξη! Δόξα σοι ο Θεός».

Η παρουσία του εκεί δεν ήταν τυχαία. Ο τραγουδιστής έχει δείξει πολλές φορές στο παρελθόν τη βαθιά του σχέση με την πίστη, επιλέγοντας να μιλά ανοιχτά για τις στιγμές που στράφηκε στον Θεό σε δύσκολες περιόδους της ζωής του.

govastiletto.gr – Γιώργος Τσαλίκης: Η σπόντα του μέσα από χιούμορ για την Κατερίνα Λιόλιου και το σουξέ «Ο Λογαριασμός»