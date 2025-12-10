Την προηγούμενη εβδομάδα η οικογένεια της Ελένης Μενεγάκη και του Γιώργου Τσαλίκη έζησαν μια πολύ συγκινητική στιγμή, αφού τα παιδιά τους, ο Άγγελος και ο Βασίλης, ορκίστηκαν στο Πολεμικό Ναυτικό όπου ολοκλήρωσαν τη βασική τους εκπαίδευση. Τόσο η παρουσιάστρια όσο και ο τραγουδιστής εμφανίστηκαν ιδιαίτερα συγκινημένοι και καμάρωσαν τα παιδιά τους, ενώ, όπως αποκάλυψαν, τα δύο αγόρια γνωρίστηκαν και μάλιστα έχουν έρθει αρκετά κοντά.

Ο Γιώργος Τσαλίκης μίλησε, σε απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 10/12, στην εκπομπή «Πρωινό» για εκείνη την ημέρα. Συγκεκριμένα, είπε: «Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, αυτό που αφήνεις το παιδί σου για να κάνει την εκπαίδευση όπως όλες οι Ελληνίδες και όπως όλοι οι Έλληνες είναι κάτι το διαφορετικό.

Είναι μια συγκίνηση, πιο πολύ χαίρομαι γιατί τραγούδησα στη βραδιά του ναύτη, προσφέρθηκα μόνος μου, να το πω αυτό, τα πλήρωσα εγώ τα έξοδα. Ήθελα να το κάνω δώρο στο Πολεμικό Ναυτικό γιατί μερικοί γράψανε “σε εμάς γιατί δεν έγινε”. Παιδιά το Πολεμικό Ναυτικό δεν φέρνει καλλιτέχνες να τραγουδάνε στη βραδιά του ναύτη, εγώ όπως είπα στο διοικητή πήγα σαν πατέρας ενός ναύτη που τυχαίνει να είμαι και καλλιτέχνης».

Σχετικά με την συνάντησή του με την Ελένη Μενεγάκη, αποκάλυψε: «Ειδωθήκαμε με την Ελένη Μενεγάκη, ήταν πολύ ωραίο. Τα παιδιά μας, ο Βασίλης και ο Άγγελος ήταν μαζί στη βασική εκπαίδευση. Ο Άγγελος είναι ένας άγγελος, είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Ήταν μαζί, δεθήκανε και βρέθηκα και με την Ελένη μετά από πολύ καιρό και χάρηκα πάρα πολύ. Όλη η οικογένεια και όπως όλες οι οικογένειες σε αυτές τις στιγμές δεν είναι ότι είμαστε αναγνωρίσιμοι, είναι ότι είμαστε γονείς και πάμε να καμαρώσουμε τα παιδιά μας».

