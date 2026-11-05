Γιώργος Τσαλίκης: Νέα «πυρά» στον Τάκη Ζαχαράτο – «Να βγει και να πει ότι έκλαιγε από τύψεις»

Αρχικά, ο Γιώργος Τσαλίκης είπε: «Γενικά θέλω να υπάρχει μια ισονομία. Όπως νιώθεις την ανάγκη να είσαι αληθινός και να ανοίγεις την ψυχή σου και να την εκφράζεις, μπορεί να έχεις και άλλα πράγματα μέσα σου που δεν έχεις πει. Ο Τάκης μπορεί κάποια στιγμή να βγει και να πει ότι έκλαιγε από τύψεις γιατί, όπως είπε έχασε τον ήρωά του (Γιώργο Μαζωνάκη), τον οποίο με τον τρόπο του, τον είχε στεναχωρήσει».

Στη συνέχεια, εξήγησε γιατί θεωρεί ότι η σάτιρα χρειάζεται μέτρο, ειδικά όταν γίνεται αντιληπτό ότι προκαλεί έντονη στενοχώρια στο πρόσωπο που βρίσκεται στο επίκεντρό της.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος κάνει μια κριτική, ενώ ξέρει ότι μπορεί να στενοχωρήσει κάποιον. Στο παρελθόν με είχε πιάσει πολύ σπουδαία ηθοποιός κλαίγοντας και μου είχε πει “πες σε αυτόν που ξέρεις να σταματήσει να με σατιρίζει”. Δηλαδή κάποιες φορές καταντάει αδικαιολόγητο. Γελάσαμε μια φορά.

Όταν βλέπεις όμως, ότι κάτι που κάνεις, τον άλλον άνθρωπο τον καταρρακώνει, πρέπει να το κόψεις. Πρέπει να υπάρχει όριο», ανέφερε, κάνοντας αναφορά και στη σάτιρα του Λάκη Λαζόπουλου προς τη Μιμή Ντενίση.

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