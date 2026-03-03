Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Κύπρος μετά τις πρόσφατες επιθέσεις με drones από το Ιράν, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Γιώργου Τσαλίκη, ο οποίος μέσω των social media εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία για τον γιο του, Χάρη, που σπουδάζει σε πανεπιστήμιο του νησιού.

Ανεβάζοντας βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για όλα όσα έχει βιώσει η γενιά του τα τελευταία χρόνια και για τις συμβουλές που του δίνει.

«Είμαι η γενιά που με τα capital control έκατσα στην ουρά να πάρω 50 ευρώ. Είμαι η γενιά που δύο χρόνια δεν δούλευα, γιατί υπήρχε ένας παγκόσμιος ιός που καθήλωσε τον κόσμο στα σπίτια του. Και είμαι η γενιά που λέω στο γιο μου, που σπουδάζει στην Κύπρο, μην πηγαίνεις αγόρι μου, μην κυκλοφορείς και μην παίζεις πάντελ, μη σου έρθει κανένας πύραυλος στο κεφάλι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Τσαλίκης.

Ο τραγουδιστής δεν έκρυψε την απόγνωσή του για την αβεβαιότητα που επικρατεί διεθνώς, τονίζοντας πως οι συνεχείς κρίσεις (οικονομικές, υγειονομικές και πλέον γεωπολιτικές) έχουν δημιουργήσει ένα διαρκές αίσθημα ανασφάλειας.

Την ίδια ώρα, η ένταση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου κλιμακώνεται, με το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) να προχωρά σε απειλές περί εντατικοποίησης πυραυλικών πληγμάτων κατά της Κύπρου. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ανώτατος αξιωματούχος των Φρουρών, ο στρατηγός Σαρντάρ Τζαμπάρι, φέρεται να υποστήριξε πως οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στο νησί, προειδοποιώντας για «σκληρή αντίδραση».

Το κλίμα αυτό έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις από γονείς με παιδιά στο εξωτερικό, οι οποίοι παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Ανάμεσά τους και ο Γιώργος Τσαλίκης, ο οποίος δεν έκρυψε την προσωπική του αγωνία.

