Ο Γιώργος Τσαλίκης, με αφορμή τη σημερινή εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, έκανε μια νοσταλγική και συγκινητική δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς φίλους του φωτογραφίες από τη στρατιωτική θητεία του στην Πολεμική Αεροπορία.

«28η Οκτωβρίου σήμερα. Χρόνια πολλά Ελλάδα μας. Με 3 φωτογραφίες από τη θητεία μου στην αεροπορία και 2 φωτογραφίες από την πολύ τιμητική άδεια που μου είχανε δώσει να γυρίσω το βίντεο κλιπ του υπέροχου «Γιατί αστέρι μου» σε πραγματικές συνθήκες αναμονής για αερομαχία με τους ήρωες της Πολεμικής μας Αεροπορίας! Μόλις λίγες μέρες πριν ο μεγάλος μας γιος παρουσιαστεί να κάνει τη θητεία του, αυτές οι φωτογραφίες ξαφνικά αποκτούν μια άλλη σημασία».

