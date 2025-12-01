Ο Γιώργος Τσαλίκης έβαλε τέλος στη κόντρα που διατηρούσε τα τελευταία χρόνια με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα.

Ο τραγουδιστής βρέθηκε στο Εδώ TV και μετά από ειλικρινή συζήτηση στο σπίτι του, κατάφεραν να ξεκαθαρίσουν όσα τους είχαν απομακρύνει.

Λίγο αργότερα, ο Τσαλίκης μοιράστηκε τις σκέψεις του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, τονίζοντας τη σημασία του να κλείνουν οι κύκλοι της τοξικότητας και της κόντρας: «Οι κύκλοι της κόντρας και της τοξικότητας είναι καλό να είναι μικρής διάρκειας, γιατί δεν προκαλούν θετικά συναισθήματα. Μας αρρωσταίνουν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι η συμφιλίωση έγινε με σεβασμό και ειλικρίνεια, ενώ σημείωσε πως τα τρία χρόνια δημόσιας αντιπαράθεσης είχαν επιβαρύνει όλους, καθώς σε αυτή εμπλέκονταν και τρίτοι.

«Όλα θα ήταν πιο εύκολα αν μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη συνάντηση – λύτρωση νωρίτερα», πρόσθεσε.

Στο τέλος της ανάρτησης, ο Τσαλίκης ευχήθηκε υγεία, χαρές και επιτυχία στους δύο παρουσιαστές, κλείνοντας με μια συγκινητική φράση: «Η αγάπη ΝΙΚΑΕΙ ❤️».

Η ανάρτηση αυτή δείχνει πώς η ειλικρίνεια, η ενσυναίσθηση και η καλή διάθεση μπορούν να επαναφέρουν τη σχέση ανάμεσα σε ανθρώπους που για καιρό βρέθηκαν σε αντιπαράθεση.

