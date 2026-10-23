Στην παρέα του «Χαμογέλα και Πάλι» βρέθηκε σήμερα ο Γιώργος Τσαλίκης. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης τοποθετήθηκε ανοιχτά για τα σχόλια που έκανε σχετικά με τον Τάκη Ζαχαράτο, ενώ πέρασε στην αντεπίθεση απαντώντας στις επικρίσεις που δέχτηκε για την παρουσία του στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Σήμερα το πρωί που κοινώνησα, αναρωτιόμουν αν ήταν τόσο χριστιανικό το να στοχοποιήσω τον Τάκη. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος, αλλά ήταν κάτι πάρα πολύ αληθινό. Ζούμε σε μια εποχή απίστευτου cancel», είπε αρχικά ο Γιώργος Τσαλίκης.

Ο Γιώργος Τσαλίκης είπε στη συνέχεια: «Μπήκα στη διαδικασία να απολογηθώ γιατί πήγα με μία συγκεκριμένη μάρκα παπουτσιών σε ένα νεκροταφείο. Δεν ήταν ούτε τρισάγιο, ούτε είχαν καλέσει κόσμο, είχε τέσσερα άτομα.

Πραγματικά συντετριμμένος, από ένα ταξίδι 30 ωρών, για να μην προκαλέσω, έκατσα και κάτω, με πήραν εν αγνοία μου. Κοιμήθηκα και το τι ξεφτιλίκι μου έκαναν, ήταν ασύλληπτο, ότι “το κάνεις για θέατρο, ντροπή σου”».

Παράλληλα, ο καλλιτέχνης μίλησε για την πρόσφατη περιπέτεια που βίωσε, όταν έγινε στόχος επίθεσης. Άγνωστος προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο όχημά του, με τον ίδιο να μοιράζεται το σοκ με τους διαδικτυακούς του φίλους, δημοσιεύοντας βίντεο στο Instagram που έδειχνε το σπασμένο τζάμι και τα θραύσματα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

«Τον έχω και κοντινό πλάνο. Ξέρω πως είναι η φυσιογνωμία μου, αλλά από την ασφάλεια του Αμαρουσίου μου είπανε ότι δεν έχω το δικαίωμα να δημοσιεύσω τη μορφή του γιατί θα με μηνύσει. Από ό,τι φαίνεται στις κάμερες, με είδε, ακολούθησε, είδε ότι μπήκα στο καφέ, πήγε ατάραχος, μου έσπασε το αυτοκίνητο και έφυγε με καφέ και τσιγάρο στο χέρι. Ατάραχος. Έφυγε περπατώντας».

«Συνδέω την επίθεση με την τοξικότητα των ανθρώπων που θέλουν να μη μιλάω».

govastiletto.gr -Ο Γιώργος Τσαλίκης «κατακεραυνώνει» τον Ζαχαράτο – «Παρουσίαζε τον Μαζωνάκη σαν τελειωμένο και μετά βγαίνει συντετριμμένος»