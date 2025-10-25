Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Μια λαμπερή βραδιά γεμάτη μουσική, φίλους και συγκίνηση διοργάνωσε ο Γιώργος Τσαλίκης, το βράδυ της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου, για να γιορτάσει τα 50α του γενέθλια. Ο δημοφιλής τραγουδιστής υποδέχτηκε αγαπημένα πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και προσωπικό του κύκλο σε ένα πάρτι που θα μείνει σίγουρα αξέχαστο.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσαλίκη στο Instagram:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Haris Lebi 🧿 (@harislebi)

govastileto.gr – Γιώργος Τσαλίκης: Ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στην Ελένη Τσολάκη – «Ποτέ δεν τα παράτησα»