Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης
Μια λαμπερή βραδιά γεμάτη μουσική, φίλους και συγκίνηση διοργάνωσε ο Γιώργος Τσαλίκης, το βράδυ της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου, για να γιορτάσει τα 50α του γενέθλια. Ο δημοφιλής τραγουδιστής υποδέχτηκε αγαπημένα πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και προσωπικό του κύκλο σε ένα πάρτι που θα μείνει σίγουρα αξέχαστο.
Αναλυτικότερα, την ψυχαγωγία της βραδιάς ανέλαβε ο μοναδικός Διονύσης Σχοινάς, ο οποίος με το δικό του ξεχωριστό τρόπο απογείωσε το κέφι, χαρίζοντας ατελείωτο χορό και τραγούδι στους καλεσμένους.
Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς εκτυλίχθηκε λίγο πριν την καθιερωμένη κοπή της τούρτας. Πριν ο Γιώργος Τσαλίκης σβήσει τα κεράκια, προβλήθηκε ένα ειδικά διαμορφωμένο βιντεοσκοπημένο στιγμιότυπο.
Μέσα από αυτό το βίντεο, ο εορτάζων μοιράστηκε με τους φίλους του τις βαθύτερες σκέψεις και τα συναισθήματά του για τη ζωή, την καριέρα και την πορεία του μέχρι τα 50 του χρόνια.
«Θέλω να πω ευχαριστώ στον Θεό που με έφτασε μέχρι τα 50 και μπορώ να ονειρεύομαι. Το μεγάλο ευχαριστώ όμως θέλω να του το πω, γιατί μου έστειλε τη Δώρα στη ζωή μου, που είναι η ζωή μου, είναι ο πιο καλός άνθρωπος που έχω γνωρίσει, της χρωστάω πάρα πολλά, τα τρία μας παιδιά, τα όνειρά μας, μια ζωή μαζί, τα μάτια της, αυτά τα πανέμορφα μάτια, που πάντα με κοιτάνε με αγάπη. Να ευχαριστήσω τον Θεό γιατί έχω αυτά τα τρία υπέροχα παιδιά, τον Βασίλη, τον Χάρη και τον Άγγελο», είπε, μεταξύ άλλων, ο τραγουδιστής.
Η ανάρτηση του Γιώργου Τσαλίκη στο Instagram:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
govastileto.gr – Γιώργος Τσαλίκης: Ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στην Ελένη Τσολάκη – «Ποτέ δεν τα παράτησα»