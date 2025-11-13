Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Γιώργος Τσούλης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast at Star», κατά την οποία μίλησε για την οικογένειά του. Σε λίγους μήνες θα κρατάει στην αγκαλιά του και το δεύτερο παιδί του, του οποίου αποκάλυψε για πρώτη φορά το φύλο. Εξομολογήθηκε πώς είναι η καθημερινότητά του με το γιο του και τη σύζυγό του μέχρι τώρα, ενώ προχώρησε και σε μια εξομολόγηση για το bullying που υπέστη σε μικρή ηλικία.

Αρχικά, ο Γιώργος Τσούλης είπε: «Θα ήθελα να κάνω κάτι στην τηλεόραση, αλλά να είναι δημιουργικό και ωραίο. Δεν μου έχει λείψει καθόλου όμως να είμαι μάγειρας σε ένα μαγκαζίνο, αυτό που έκανα όλα αυτά τα χρόνια».

Έπειτα, ανέφερε για το γιο του: «Νιώθω τύψεις που δεν περνάω πολλές ώρες με τον Αντρέα. Πάρα πολλές φορές όταν γυρνάω σπίτι, θα κάτσω ένα πεντάλεπτο την ώρα που κοιμάται και θα τον αγκαλιάζω. Τις περισσότερες φορές κλαίω και συγκινούμαι. Από μωρό, όταν έβλεπα τον Αντρέα να κοιμάται, πάντα συγκινούμουν και πάντα συγκινούμαι όταν μιλάω γι’ αυτόν, γιατί είναι ένα τρομερό παιδί. Δυστυχώς τώρα φωνάζει πού είμαι και δεν θέλει να φεύγω από το σπίτι. Πώς φεύγεις από το σπίτι όταν σου λέει ένα παιδί “μείνε”;

Το έχουμε βρει με τη Μαριαλένα με βιντεοκλήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, να μιλάμε κανένα μισάωρο και να του δείχνω τι μαγειρεύουμε. Το παιδί εμένα με έχει αλλάξει πάρα πολύ σαν άνθρωπο, με έχει κάνει πολύ πιο ώριμο. Μας έχει φέρει ακόμα πιο κοντά με την Μαριαλένα και μας κάνει να ξεπερνάμε τα θέματα που έχουν τα ζευγάρια. Πάντα ο Αντρέας θα μας αγκαλιάσει το βράδυ και τους δύο μαζί, θα μας βάλει να φιληθούμε!».

Όσον αφορά στον ερχομό του δεύτερου παιδιού του, αποκάλυψε: «Είναι κοριτσάκι! Δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα τον ερχομό του δεύτερου παιδιού, μη λέω ψέματα. Όπως και με τον Αντρέα άργησα να το συνειδητοποιήσω».

Στη συνέχεια, ο ίδιος εξομολογήθηκε: «Ο μεγαλύτερός μου φόβος σε σχέση με τα παιδιά είναι να μη με αγαπάνε, να χάσω την επαφή με τα παιδιά μου γιατί εγώ θα έχω κάνει κάποιο λάθος. Θέλω να είμαι ένας καλός γονέας και να είναι περήφανα τα παιδιά μου για εμένα. Αυτό θέλω, δεν θέλω τίποτα άλλο».

Τέλος, με αφορμή την αποκάλυψη που είχε κάνει στο παρελθόν για το bullying που είχε δεχθεί, ανέφερε: «Η Μαριαλένα λέει “αν κάποιος πειράξει το παιδί μου, θα πάω στον πατέρα του και θα γίνει χαμός”. Το θέμα είναι ο γονέας να δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης ώστε ό,τι κι αν συμβαίνει στο παιδί, να το μοιράζεται μαζί του. Από μικρή ηλικία βάζεις το παιδί σε μια διαδικασία να σου ανοίγεται και να μη ντρέπεται γι’ αυτό που του συνέβη, ό,τι κι αν είναι αυτό. Εγώ δεν το έλεγα στους γονείς μου ότι κάνανε αναγραμματισμούς στο επίθετό μου. Δεν με βοήθησε κανένας τότε. Όταν έχασα τα κιλά, άλλαξε τελείως η φάση. Είχα κλειστεί στον εαυτό μου, πάρα πολύ! Είχα τις παρέες μου, απλά η ίδια η παρέα το έκανε και εμένα αυτό με στενοχωρούσε βαθιά μέσα μου. Το να σε λένε συνέχεια “αγελάδα” είναι λίγο…».

govastiletto.gr – Ο Γιώργος Τσούλης θα γίνει πατέρας για δεύτερη φορά – Έγκυος η σύζυγός του