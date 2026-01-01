Ο Γιώργος Τσούλης διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του, αφού έγινε πατέρας για δεύτερη φορά.

Η σύζυγος του chef έφερε στον κόσμο, την Τρίτη 30/12, ένα υγιέστατο κοριτσάκι και το ζευγάρι υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά το νέο μέλος της οικογένειάς του.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο Γιώργος Τσούλης το μεσημέρι της Τετάρτης 31/12, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

Μάλιστα, ο Γιώργος Τσούλης ανέβασε τις πρώτες φωτογραφίες με τη νεογέννητη κόρη του, μέσα από το μαιευτήριο.

Ο Γιώργος Τσούλης έγραψε στη λεζάντα: «30.12.2025! Η χρονιά για εμάς κλείνει με τον πιο όμορφο τρόπο…με το δεύτερο θαύμα μας στην αγκαλιά μας, την κορούλα μας. @marialena_nen σ’ ευχαριστώ για όλα όσα άντεξες. Είμαι πολύ υπερήφανος για εσένα! Καλωσήρθες, μικρούλα μας».

Ο Γιώργος Τσούλης παντρεύτηκε με τη σύζυγό του, Μαριαλένα στις 25 Ιουνίου 2022. Μετά από λίγους μήνες, το ζευγάρι υποδέχτηκε το πρώτο παιδί του, το γιο του, Ανδρέα.

Δείτε την ανάρτησή του:

