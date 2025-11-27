Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Τζαβέλλας γιόρτασε τα γενέθλιά του και η σύντροφός του, Βίκυ Κάβουρα, του ευχήθηκε δημόσια μέσα από τα social media με έναν ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός μοιράστηκε μια γλυκιά οικογενειακή στιγμή, όπου το ζευγάρι ποζάρει μαζί με την κόρη τους στο ασανσέρ του σπιτιού τους.

Η Βίκυ Κάβουρα κρατάει μια εντυπωσιακή ανθοδέσμη, προσθέτοντας μια ιδιαίτερη γιορτινή νότα στη φωτογραφία.

Στη λεζάντα, η ηθοποιός έγραψε με αγάπη: «Χρόνια πολλά, ΑΝΘΡΩΠΕ μου», εκφράζοντας με έναν σύντομο, αλλά πολύ προσωπικό τρόπο την τρυφερότητά της για τον σύζυγό της.

Η δημοσίευση απέσπασε πλήθος θετικών σχολίων από τους διαδικτυακούς τους φίλους, που χάρηκαν να δουν την οικογενειακή τους στιγμή και να μοιραστούν τη χαρά τους μαζί τους.

