Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο εφοπλιστής Γιώργος Βαρδινογιάννης, ευρύτερα γνωστός ως «Καπετάνιος». Ο ιστορικός παράγοντας άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα, μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία.

Η σπάνια εμφάνιση του «καπετάνιου» ήταν τον Φεβρουάριο του 2025, όταν βρέθηκε στο πλευρό της κόρης του, Χρυσής Βαρδινογιάννη, λίγο πριν από τον γάμο της με τον Νικόλαο Ντε Γκρες.

Ήταν Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου, δύο ημέρες πριν από το μυστήριο, όταν οι δύο οικογένειες συναντήθηκαν στον Άγιο Νικόλαο Ραγκαβά, στην Πλάκα, για την πρόβα του γάμου. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης έφτασε μαζί με τον μέλλοντα γαμπρό του, σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Η κόρη του, Χρυσή Βαρδινογιάννη είχε ήδη φτάσει στην εκκλησία.

Γιώργος Βαρδινογιάννης-Νικόλαος Ντε Γκρες

Ο ίδιος επέλεξε να μη μιλήσει στους δημοσιογράφους. Ο Νικόλαος, ωστόσο, αναφέρθηκε στον πατέρα της συντρόφου του, λέγοντας: «Ήρθα με τον μπαμπά της Χρυσής», ενώ ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον και την αγάπη του κόσμου.

Η κοινή άφιξή τους είχε ξεχωρίσει εκείνο το μεσημέρι, με το τότε ρεπορτάζ να κάνει λόγο για τη στενή σχέση των δύο ανδρών.

Γιώργος Βαρδινογιάννης-Παύλος Ντε Γκρες-Νικόλαος Ντε Γκρες-Marie Chantal

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τους οικογενειακούς χαιρετισμούς μεταξύ αυτών και τη θερμή χειραψία του «καπετάνιου» με τη Μαρί Σαντάλ.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης είχε συνοδεύσει την κόρη του, Χρυσή, στον γάμο της με τον Νικόλαο Ντε Γκρες, στις 7 Φεβρουαρίου 2025, στον Άγιο Νικόλαο Ραγκαβά, στην Πλάκα. Ο «καπετάνιος» βρέθηκε στο πλευρό της σε μία από τις πιο ξεχωριστές ημέρες της ζωής της, με τις φωτογραφίες πατέρα και κόρης να αποτελούν σήμερα μια πολύτιμη οικογενειακή ανάμνηση.

Ο λόγος του Γιώργου Βαρδινογιάννη στον γάμο της κόρης του

«Πρέπει να ευχαριστήσω την Άννα Μαρία που ένωσε την οικογένειά μου. Γιατί ανήκω σε μία ισχυρή οικογένεια, είμαστε 7 αδέλφια και ήμασταν πάντα ενωμένοι σε όλη μας τη ζωή» είχε πει ο Γιώργος Βαρδινογιάννης στον λόγο που έβγαλε στον γάμο της Χρυσής.

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Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Έφυγε από την ζωή ο Γιώργος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 90 ετών