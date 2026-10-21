Μπορεί να έχουν περάσει έξι ημέρες από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ωστόσο μέχρι και σήμερα οι επώνυμοι τον αποχαιρετούν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, μέσα από τα social media αλλά και μέσα από τηλεοπτικές δηλώσεις.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης γνωστός στο ευρύ κοινό ως «Καπετάνιος», άφησε την τελευταία του πνοή στα 90 του χρόνια, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, ενώ νοσηλευόταν σε νοσοκομείο των Αθηνών.

Συνέδεσε το όνομά του με την ανάπτυξη του Ομίλου Βαρδινογιάννη, ενώ άφησε έντονο αποτύπωμα και στον ελληνικό αθλητισμό, καθώς διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Υπήρξε μια εξέχουσα προσωπικότητα της ελληνικής ναυτιλίας, της επιχειρηματικής ζωής και του αθλητισμού. Άνθρωπος με ισχυρό χαρακτήρα, ακατάβλητη θέληση και βαθύ αίσθημα δικαιοσύνης, διέγραψε μια ξεχωριστή πορεία, αφήνοντας το προσωπικό του αποτύπωμα σε σημαντικές πτυχές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Πέρα από τη δημόσια παρουσία του, εκείνο που τον χαρακτήριζε ήταν η ακεραιότητα, η πίστη στον λόγο του και η βαθιά αγάπη για την οικογένεια και τους ανθρώπους του.

Πάνω απ’ όλα, υπήρξε άνθρωπος της οικογένειας

Aγαπούσε βαθιά τα αδέλφια του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του και τα ανίψια του και διατήρησε μαζί τους ισχυρούς δεσμούς σε όλη του τη ζωή. Από τη γενιά των δέκα παιδιών του Ιωάννη και της Χρυσής Βαρδινογιάννη, επιζεί η αδελφή του, Ελένη Κεφαλογιάννη.

Πατέρας τριών παιδιών, του Παύλου, του Νίκου και της Χρυσής, και παππούς δύο εγγονιών, του Γιώργου και της Κάρεν Αγάπης, είχε την οικογένεια στο επίκεντρο της ζωής του

Πώς τον αποχαιρέτησαν οι επώνυμοι

Σάντρα Βουτσά

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sandra Voutsa (@sandravoutsa)

Μέσα από μια ιδιαίτερα συναισθηματική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σάντρα Βουτσά εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του «Καπετάνιου», υπογραμμίζοντας τους ισχυρούς δεσμούς που τον συνέδεαν με την οικογένειά της.

«Έφυγες κ εσύ….Πόσο πολύ λυπάμαι…. Θα μας λείψεις. Ήσουν κομμάτι της οικογένειας μου….Σε θυμάμαι πάντα με την Αγάπη σου κ τον Κώστα, με την Μαργαρίτα, σε χαρές, γλέντια, τραπεζώματα σε εξόδους, σε σπίτια φίλων, σε στιγμές που χρειαζόμασταν στήριξη να είσαι πάντα εκεί. Θυμάμαι με πόση αγάπη μίλαγες για τα παιδιά σου κ τα φρόντιζες. Τόσα να θυμηθώ, που τώρα θα είναι απλώς μια ανάμνηση. Αντίο Καπετάνιε…..Αντίο Γιώργο. Σε ατελείωτες θάλασσες, καταγάλανες, να αρμενίζεις, ελεύθερος, όπως ήσουν πάντα. Δεν θα σε ξεχάσουμε…..».

Νίνο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NINO XYPOLITAS (@ninoxypolitas)

Ο γνωστός τραγουδιστής, ο οποίος υπήρξε παντρεμένος με την κόρη του εκλιπόντος, Χρυσή Βαρδινογιάννη, επέλεξε έναν πολύ προσωπικό και συγκινητικό τρόπο για να τον τιμήσει. Δημοσίευσε στο Instagram μια παλιά, χαμογελαστή οικογενειακή φωτογραφία όπου ο Γιώργος Βαρδινογιάννης έπαιζε τάβλι με τον πατέρα του τραγουδιστή (ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2025).

Στο κέντρο του ταβλιού ξεχώριζε το τριφύλλι του Παναθηναϊκού.

Μιμή Ντενίση

Η σπουδαία ηθοποιός αποχαιρέτησε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Καλό ταξίδι, υπέροχε Καπετάνιε μου».

Δήμητρα Σιγάλα

Η Δήμητρα Σιγάλα, η οποία για ένα διάστημα τον συνόδευε σε δημόσιες εμφανίσεις του, θέλησε να του πει το δικό της «αντίο».

Η γνωστή ηθοποιός εξέφρασε τη θλίψη της, αποκαλώντας τον Γιώργο Βαρδινογιάννη «φύλακα άγγελό της» και ανεβάζοντας αδημοσίευτες κοινές τους φωτογραφίες με το ερώτημα «Πώς να σε αποχαιρετήσω, Καπετάνιε μου;».

Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνιση του Γιώργου Βαρδινογιάννη και της Δήμητρας Σιγάλα ήταν τον Δεκέμβριο του 2019 στην επίσημη προβολή της ταινίας «Για πάντα».

Ναταλία Γερμανού

Η Ναταλία Γερμανού αποκάλυψε ότι τον γνώριζε από τότε που ήταν παιδί, διότι ήταν καλός φίλος με τον πατέρα της, Φρέντυ Γερμανό.

Η γνωστή παρουσιάστρια το Σάββατο (17.10.2026) μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» αποχαιρέτησε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, για τον οποίο αποκάλυψε ότι είχε και έντονο τηλεοπτικό ένστικτο. Παράλληλα, η Ναταλία Γερμανού ανέφερε ότι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκό ήταν κάθε Κυριακή στο γήπεδο μαζί με τον μπαμπά της.

«Αυτός ήταν ο Γιώργος Βαρδινογιάννης. Όταν ήμουν πιτσιρίκα, θυμάμαι τον πατέρα μου να μου λέει “τις Κυριακές με ξεχνάς, έχω γήπεδο με τον πρόεδρο”. Ήταν πάρα πολύ στενοί φίλοι, ήταν πολύ δεμένοι, πολύ αγαπημένοι και κάθε Κυριακή ήταν μαζί στις πρώτες θέσεις για να δούνε τον Παναθηναϊκό», είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

«Τη διατήρησα αυτή τη σχέση, του είχα αδυναμία, το παραδέχομαι. Του είχα ιδιαίτερη εκτίμηση. Ακόμα και τώρα πόσες φορές στις συσκέψεις που είχαμε χτύπαγε το τηλέφωνο και έβλεπα “Καπετάνιος”. Παρακολουθούσε την εκπομπή και ήθελε να ξέρει, μου έλεγε “τι θέματα έχετε;”. Ανακατευόταν, είχε τρομερό τηλεοπτικό ένστικτο αυτός ο άνθρωπος. Παρά το γεγονός ότι οι αγάπες του ήταν η οικογένειά του, η θάλασσα, η Κρήτη και ο Παναθηναϊκός είχε απίστευτο τηλεοπτικό ένστικτο. Ήξερε να αφουγκράζεται τι αρέσει στον κόσμο, ενδιαφερόταν πάρα πολύ να ξέρει τι θέματα θα παίξουμε, να μου δώσει συμβουλές.Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στα παιδιά του, σε όλους τους δικούς του. Καλές θάλασσες», είπε συγκινημένη η Ναταλία Γερμανού.

Σταματίνα Τσιμτσιλή

Μέσα από το «Happy Day» η παρουσιάστρια έστειλε το δικό της «αντίο», τονίζοντας το μέγεθος της προσωπικότητάς του και την ιστορία που άφησε πίσω του.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε: «Θέλω να σας πω ότι μέσα στην πορεία της εκπομπής θα δούμε και ένα βίντεο αφιέρωμα για τον καπετάνιο, τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, που όπως όλοι έχετε μάθει έφυγε από τη ζωή. Για εμάς ο καπετάνιος, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ήταν ένας άνθρωπος που ήταν έμπρακτα κοντά στον Alpha σε πολύ σημαντικές στιγμές, πάντα στο πλευρό μας, έτσι με ένα λόγο πολύ συγκινητικό, με μια πολύ δυναμική παρουσία.

Οπότε και εμείς με τη σειρά μας δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και έτσι να αποτίσουμε φόρο τιμής με ένα πολύ ωραίο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει και θα το δούμε σε λίγο», ανέφερε η παρουσιάστρια.

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