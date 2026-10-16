Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media αποχαιρέτησε η Όλγα Κεφαλογιάννη τον θείο της, Γιώργο Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, σε ηλικία 90 ετών.

Η υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε τόσο στη δημόσια πορεία του, όσο και στον άνθρωπο που γνώρισε μέσα από την οικογένειά της, θυμίζοντας το θάρρος, το ιδιαίτερο χιούμορ και την τρυφερότητά του.

Η ανάρτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη

Στο μήνυμά της, έκανε αναφορά στη ζωή του, στις σημαντικές στιγμές της διαδρομής του, αλλά και στις προσωπικές αναμνήσεις που θα κρατήσει από εκείνον.

«Με βαθιά οδύνη, συγκίνηση και απέραντη αγάπη αποχαιρετώ τον θείο μου, Γιώργο Ι. Βαρδινογιάννη. Έναν άνθρωπο που έζησε μια ζωή μεγαλύτερη από μυθιστόρημα. Καπετάνιος, Πρόεδρος, επιχειρηματίας, αλλά πάνω απ’ όλα γιος, αδελφός, σύζυγος, πατέρας, παππούς και θείος.», έγραψε.

Αναφερόμενη στην περίοδο που βρέθηκε στο τιμόνι του Παναθηναϊκού, σημείωσε πως έζησε την ομάδα με πάθος και ένταση, όπως ακριβώς αντιμετώπιζε και τη ζωή.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη στάθηκε ακόμη στις αξίες που τον χαρακτήριζαν, στην αγάπη του για την οικογένεια, στις συμβουλές του και στις ιστορίες που μοιραζόταν με τους δικούς του ανθρώπους.

«Σήμερα τον αποχαιρετώ με ευγνωμοσύνη για όσα ζήσαμε, για την αγάπη που μας προσέφερε, τις συμβουλές και το θάρρος που μας έδινε, για τις ιστορίες που ακούσαμε και ξανακούσαμε αμέτρητες φορές, για το γέλιο, για τις στιγμές, για όλα όσα μας έμαθε», ανέφερε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως άνθρωποι σαν τον Γιώργο Βαρδινογιάννη αφήνουν πίσω τους όχι μόνο ένα κενό, αλλά και αξίες και αναμνήσεις που μένουν ζωντανές στους ανθρώπους που τους αγάπησαν.

«Θείε Γιώργο, ποιος να συγκριθεί μαζί σου…», κατέληξε.

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