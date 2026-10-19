Με μια αναδρομή στο παρελθόν και μια συγκινητική φωτογραφία αποχαιρέτησε ο Νίνο τον πρώην πεθερό του, Γιώργο Βαρδινογιάννη. Ο σπουδαίος επιχειρηματίας έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στα 90 του χρόνια. Ο δημοφιλής τραγουδιστής, που υπήρξε παντρεμένος με την κόρη του, Χρυσή Βαρδινογιάννη, μοιράστηκε το ιδιαίτερο αυτό στιγμιότυπο μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, γνωστός ως «καπετάνιος», ήταν ο πατέρας της Χρυσής Βαρδινογιάννη, με την οποία ο Νίνο έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Παρά τον χωρισμό τους, ο τραγουδιστής θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του πρώην πεθερού του με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

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