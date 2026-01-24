Ο Γιώργος Βελισσάρης ανακοίνωσε, μέσα από το λογαριασμό του στο Instagram, τα ευχάριστα νέα για την οικογένειά του.

Η κόρη του τραγουδιστή, Δώρα Βελισσάρη, έφερε στον κόσμο το πρώτο παιδί της, κάνοντάς τον παππού. Ο Γιώργος Βελισσάρης ανέβασε φωτογραφίες μέσα από το μαιευτήριο με την κόρη του, το γαμπρό του, Φάνη Λίβα και το νεογέννητο εγγονό του.

Ο Γιώργος Βελισσάρης έγραψε: «Σήμερα η κόρη μου με έκανε παππού για πρώτη φορά. Καλωσόρισες στη ζωή μας μικρέ μου πρίγκιπα. Να είσαι πάντα γερός, τυχερός και ευτυχισμένος. Περήφανος παππούς και περήφανος μπαμπάς».

Ο Γιώργος Βελισσάρης έχει αποκτήσει τρία παιδιά με την σύζυγό του, Δήμητρα Κυριακοπούλου.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του στο Happy Day, ο τραγουδιστής είχε δηλώσει: «“Έκλεψα” τη γυναίκα μου 16 χρονών και παντρευτήκαμε. Από χωριό είμαστε εμείς. Δεν ήθελαν η κόρη τους να παντρευτεί τόσο μικρή. Επειδή είμαι κι εγώ πατέρας τριών παιδιών, ούτε κι εγώ θα ήθελα τώρα η κόρη μου να παντρευτεί τόσο μικρή. Ήταν φυσιολογικό αυτό το πράγμα».

