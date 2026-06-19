Ο Γιώργος Ζυγούρης διανύει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της, αφού έγινε μπαμπάς για πρώτη φορά.

Ο ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην επιτυχημένη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη «Σέρρες» και υποδύθηκε τον «Οδυσσέα», πλέον κρατάει στην αγκαλιά του τον καρπό του έρωτά του από τη σύντροφό του, Σήλια.

Η αγαπημένη του Γιώργου Ζυγούρη γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι, που θα πάρει το όνομα Ερατώ.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή το ζευγάρι, μέσα από μια ανάρτηση στα social media.

Ο Γιώργος Ζυγούρης και η σύντροφός του ανέβασαν μια σειρά φωτογραφιών, αποκαλύπτοντας στους διαδικτυακούς φίλους τους ότι η μικρή τους πριγκίπισσα γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου.

Δείτε την ανάρτηση που ακολουθεί:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη celia (@_shelia.m)

govastiletto.gr – Γιώργος Ζυγούρης: Ο αντικαταστάτης του Πάνου Νάτση στις «Σέρρες» – «Είμαι έτοιμος για αυτό»