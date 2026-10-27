Στο Μαρακές του Μαρόκου βρέθηκαν η Άννα Βίσση, ο Ηλίας Ψινάκης και η Δήμητρα Κούστα, γιορτάζοντας την ονομαστική εορτή της τελευταίας. Η παρέα, στην οποία συμμετείχαν επίσης η Νίκη Βίσση, ο Γιάννης Στασινόπουλος καθώς και άλλοι στενοί φίλοι, πραγματοποίησε μια κοσμοπολίτικη απόδραση. Το βράδυ της Δευτέρας (26/10), ο Ηλίας Ψινάκης δημοσίευσε νέα στιγμιότυπα από τη βραδινή τους έξοδο στο εμβληματικό ξενοδοχείο «La Mamounia».

Η Δήμητρα Κούστα εντυπωσίασε με ένα οριεντάλ look (χειροποίητο halter crop top με χάντρες), ενώ η Άννα Βίσση επέλεξε ένα κόκκινο φόρεμα.

Η ανάρτηση του Ηλία Ψινάκη

Ο Ηλίας Ψινάκης ευχήθηκε δημόσια στη Δήμητρα Κούστα, ενώ παράλληλα έστειλε ένα μήνυμα, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη βραδιά. Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «Χαρούμενη ονομαστική εορτή Δήμητρα Κούστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επική βραδιά που μας χαρίσατε. Έχω να το ζήσω αυτό από την δεκαετία του ’70 με τον Yves Saint Laurent στο Μαρακές. Είστε υπέροχοι οικοδεσπότες διεθνούς επιπέδου».

Ο Ηλίας Ψινάκης, με το γνωστό ανατρεπτικό του χιούμορ και την ακαταμάχητη ενέργειά του, απαθανάτισε στιγμές χαλάρωσης με την Άννα Βίσση. Οι δυο τους, συνδεδεμένοι με μια βαθιά φιλία που μετρά σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, θύμισαν σε όλους ότι οι αληθινές σχέσεις, αντέχουν στον χρόνο και γίνονται όλο και πιο δυνατές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ηλίας Ψινάκης (@iliaspsinakis)

Μετά τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις με το luxury γιοτ του ζεύγους Κούστα, αυτό το φθινοπωρινό break στο Μαρακές επισφράγισε με τον πιο κομψό τρόπο μια φιλία γεμάτη γέλιο, στυλ και κοινή αισθητική.

Η Άννα Βίσση μοιράστηκε και εκείνη μερικές λήψεις από την έξοδό τους, δείχνοντας τη δημιουργία που επέλεξε να φορέσει, ενώ σε άλλο story εμφανίζεται ξυπόλητη να συνομιλεί με μία γυναίκα.

Η στενή σχέση της παρέας κρατάει καιρό, καθώς το περασμένο καλοκαίρι είχαν περάσει μαζί μέρος των διακοπών τους στο γιοτ του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα και της συζύγου του, Δήμητρας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ηλίας Ψινάκης (@iliaspsinakis)

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