Πέρα από μια τυπική επέτειο, η Γιορτή της Μητέρας —που φέτος εορτάζεται στις 10 Μαΐου— συμβολίζει την παγκόσμια αναγνώριση του μητρικού δεσμού. Είναι η ημέρα που η κοινωνία στρέφει το βλέμμα στην προσφορά των γυναικών που στηρίζουν, καθοδηγούν και αγαπούν δίχως όρους.

Πρόκειται για μια ημέρα με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, που ξεπερνά τα όρια μιας απλής γιορτής. Είναι μια ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να εκφράσουν την αγάπη και την ευγνωμοσύνη τους προς τις μητέρες, για τη φροντίδα, τη στήριξη και τις θυσίες που κάνουν καθημερινά.

Αρκετές είναι και οι επώνυμες Ελληνίδες οι οποίες τον τελευταίο ένα χρόνο μπήκαν στο μαιευτήριο, προκειμένου να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, δημοσιεύοντας αργότερα τρυφερές φωτογραφίες στα social media.

Πάμε να δούμε ποιες celebrities θα γιορτάσουν για πρώτη φορά τη Γιορτή της Μητέρας.

Δώρα Παντέλη

Η γνωστή αθλητικογράφος θα γιορτάσει την πρώτη γιορτή της μητέρας καθώς το καλοκαίρι του 2025 υποδέχθηκε στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Σε συνέντευξή της στο Happy Day, η Δώρα Παντέλη είχε μιλήσει τα τον ερχομό του μικρού της, αλλά και το όνομα που θα πάρει.

«Ο μικρός τώρα είναι 6μιση μηνών κι έχω επιστρέψει δυναμικά στα επαγγελματικά μου. Στον γάμο θα τραγουδήσει ο Νίκος Απέργης. Ο γιος μου θα πάρει το όνομα Peter. Η μητέρα μου θέλει να τον λέει Παναγιώτη. Το παιδί λέει μόνο ντα-ντα από το dad τον μπαμπά του. Μακάρι να με αξιώσει ο Θεός να κάνω και δεύτερο και τρίτο παιδάκι», είπε η Δώρα Παντέλη.

Κατερίνα Καινούργιου

Η Κατερίνα Καινούργιου την Παρασκευή 3 Απριλίου το απόγευμα, γέννησε με καισαρική τομή, ένα υγιέστατο κορίτσι στο Μαιευτήριο Ρέα, υπό την καθοδήγηση του μαιευτήρα, κ. Αλέξανδρου Τζεφεράκου.

Η παρουσιάστρια του Alpha και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής έγιναν ζευγάρι περίπου στις αρχές του 2024.

Στις 3 Μαΐου 2025 ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έκανε πρόταση γάμου στην Κατερίνα Καινούργιου στο Παρίσι και εκείνη δέχτηκε. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2025, το ζευγάρι προχώρησε και υπέγραψε Σύμφωνο Συμβίωσης σε συμβολαιογράφο στο Κολωνάκι.

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της ποζάροντας με τον σύντροφό της μπροστά από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Και αύριο, η αγαπημένη παρουσιάστρια, για πρώτη φορά θα γιορτάσει τη Γιορτή της Μητέρας.

Άννα Κορακάκη

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε τον Φεβρουάριο η Άννα Κορακάκη, φέρνοντας στον κόσμο τον πρώτο καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Γιάννη Χαλκιαδάκη.

Η πρωταθλήτρια σκοποβολής και χρυσή Ολυμπιονίκης έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση το απόγευμα της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ίδια, δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες αγκαλιά με τη μονάκριβη κόρη της, ενώ σε κάποια στιγμιότυπα βλέπουμε και τον σύζυγό της, ο οποίος δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό της.

Άννα Θεοδωρίδη

Η Άννα Θεοδωρίδη, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου έφερε στον κόσμο τον πρώτο καρπό του έρωτά της με τον ράπερ Light, ένα υγιέστατο αγοράκι και αύριο θα γιορτάσει για πρώτη φορά τη γιορτή της μητέρας, αγκαλιά με τον γιο της.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ο Chris είναι φανταστικός μπαμπάς. Είναι εκπληκτικός σύντροφος πρώτα απ’ όλα και μπαμπάς πλέον. Είμαστε τέλεια αυτή τη στιγμή. Το θέλαμε και οι δυο πάρα πολύ. Οπότε τώρα, που έχουμε κάνει το μωράκι μας και είναι υγιέστατο, είμαστε τέλεια και στη σχέση μας και με το μωρό είναι τέλεια. Είναι μια πολύ χαρούμενη περίοδος.

Δε λέω σε ποιον μοιάζει, δε θέλω. Εννοείται ότι έχω άγχος. Πρώτη φορά έγινα μαμά. Έχω ένα μωρό, θέλω να είναι καλά στην υγεία του. Έχω το φυσιολογικό άγχος. Πίστευα ότι θα έχω περισσότερο, νόμιζα ότι θα φοβάμαι μην πάθει τίποτα στο δευτερόλεπτο, δεν είμαι έτσι. Είναι φοβερό μωρό και κοιμάται. Το μωρό είναι ενός μήνα, δεν του έχουμε βάλει να ακούσει Light», είχε δηλώσει η Άννα Θεοδωρίδη για τη γέννηση του πρώτου της παιδιού.

Βαλάσια Συμιακού

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλάσια Συμιακού έγιναν γονείς για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο.

Η σύντροφος του γνωστού ηθοποιού έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το μαιευτήριο στα social media.

«Καλώς ήρθες στον κόσμο μας», έγραψε ο Νίκος Πολυδερόπουλος στην ανάρτησή του.

«Θα είμαι αυστηρός όσο πρέπει με το παιδάκι, αλλά για χαζομπαμπά με βλέπω. Το φύλο του μωρού δεν το λέμε ακόμα. Στον τοκετό θα είμαι μέσα. Εκεί υπάρχει άγχος σίγουρα», είχε αναφέρει ο Νίκος Πολυδερόπουλος.

Βίκυ Παπαδοπούλου

Η Βίκυ Παπαδοπούλου και ο Θάνος Τοκάκης βρίσκονται σε μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους, καθώς έγιναν γονείς για πρώτη φορά.

Ο Θάνος Τοκάκης και η Βίκυ Παπαδοπούλου έχουν επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, διατηρώντας χαμηλό προφίλ.

Η Βίκυ Παπαδοπούλου και ο Θάνος Τοκάκης είναι μαζί πάνω από δέκα χρόνια και παντρεύτηκαν στις 3 Σεπτεμβρίου 2017 στην Πάτμο.

Ευλαμπία Ρέβη

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Ευλαμπία Ρέβη στις 19 Ιανουαρίου, όπου έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Σωτήρης Σκουλούδης ανυπομονούσαν να γίνουν γονείς και επιτέλους το όνειρό τους έγινε πραγματικότητα.

Η αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της έγινε τον Οκτώβριο του 2025, με την Ευλαμπία Ρέβη να μοιράζεται τις πρώτες φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα.

«Υπάρχουν θαύματα που ανθίζουν στη σιωπή. Όσο πιο διακριτικά τα φυλάς, τόσο πιο δυνατά σε μεταμορφώνουν. Κι όσα μεγαλώνουν μαζί με εκείνον που αγαπάς, ξεκινούν αθόρυβα σχεδόν, αλλά με τη βαθιά γνώση ότι θα σας αλλάξουν για πάντα. Και τώρα, καθώς καλύπτουμε το μεγαλύτερο ρεπορτάζ της ζωής μας, δεσμευόμαστε να είμαστε ακόμα πιο μάχιμοι σε έναν κόσμο που πρέπει να γίνει καλύτερος για κάθε νέα ζωή που γεννιέται. Μικρό μας θαύμα, σε περιμένουμε με ανυπομονησία! (Δεν θα μπορούσα να ευχηθώ ομορφότερο δώρο για τη ζωή μου, για τη γιορτή μου. Ευχαριστώ», είχε γράψει η δημοσιογράφος.

Marta Aharonian

Το βράδυ της Πέμπτης 2 Απριλίου ο τράπερ Snik αποκάλυψε πως η σύντροφός του, Marta Aharonian γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Την Παρασκευή 3 Απριλίου η σύντροφος του Snik μοιράστηκε νέες φωτογραφίες με την νεογέννητη κόρη της, αλλά και ένα στιγμιότυπο με τον Snik στο πλευρό της.

Η Marta Aharonian είναι επιχειρηματίας, καθώς έχει το δικό της κατάστημα με υπηρεσίες ομορφιάς και περιποίησης στην Κηφισιά. Μάλιστα, είναι μητέρα ενός 8χρονου κοριτσιού, το οποίο διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Snik.

Ο Snik και η Marta λατρεύουν τα ταξίδια και ο αγαπημένος τους προορισμός είναι αναμφισβήτητα το Παρίσι και φυσικά η… Disneyland!

Η πρώτη της δημόσια εμφάνιση δίπλα στον Snik έγινε τον Αύγουστο του 2023, στην αρχή ακόμα της σχέσης τους, όταν οι δυο τους βρέθηκαν σε κοινή έξοδο στο κέντρο της Αθήνας.

Άσπα Πρεδάρη

Γέννησε η πρώην παίκτρια του Survivor

Το πρώτο της παιδί έφερε στον κόσμο η Άσπα Πρεδάρη. Η πρώην παίκτρια του Survivor γέννησε ένα υγιέστατο αγόρι! Ο σύντροφός της, Θωμάς Βούζας ανέβασε στα social media φωτογραφία της μέσα από το μαιευτήριο.

Η πρώην παίκτρια του Survivor είχε μιλήσει στην εκπομπή Weekend Live για την εγκυμοσύνη της και τον σύντροφό της.

«Όλες οι μαμάδες έχουν μεγάλες κοιλιές, αλλά σε μένα δεν φαίνεται. Δεν νιώθω ακόμα κάτι, ένιωσα ένα τσίμπημα αυτή την εβδομάδα. Δεν θέλω να πω το φύλο ακόμα, θέλω να το ανακοινώσω, να βγάλω μια φωτογραφία για το instagram», είπε η Άσπα Πρεδάρη.

Όπως τόνισε στη συνέχεια, ο σύντροφός της ήταν αγχωμένος, ενώ όταν ο γιατρός της ανακοίνωσε πως είναι έγκυος, εκείνη ενθουσιάστηκε.

«Ο Θωμάς στην αρχή αγχώθηκε, όπως κάθε άνδρας, αλλά όσο περνάει ο καιρός, μέρα με τη μέρα, ενθουσιάζεται πιο πολύ και από εμένα. Στην αρχή ενθουσιάστηκα, τώρα υπάρχει το άγχος να είναι όλα καλά! Η καλύτερη έξοδός μου είναι όταν πηγαίνουμε στον γιατρό και μου λέει ότι είναι όλα καλά», ανέφερε η Άσπα Πρεδάρη.

Πωλίνα Τριγωνίδου

Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της βιώνει η Πωλίνα Τριγωνίδου, καθώς έγινε για πρώτη φορά μαμά, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της Άγγελο Βλαχόπουλο.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η ίδια η αθλήτρια και πρώην παίκτρια reality επιβίωσης, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το μαιευτήριο και ένα συγκινητικό μακροσκελές μήνυμα.

«Σήμερα, κρατώντας για πρώτη φορά στην αγκαλιά τον γιο μας, συνειδητοποιήσαμε ότι η ζωή μπορεί να γεμίσει ξαφνικά με την πιο καθαρή και αληθινή αγάπη. Μικρέ μας, ήρθες σαν φως σε κάθε γωνιά της καρδιάς μας, σαν ένα θαύμα που υπενθυμίζει ότι η ζωή έχει τα πιο όμορφα δώρα.

Να είσαι πάντα γερός, δυνατός και ευτυχισμένος! Υποσχόμαστε να σε αγαπάμε χωρίς όρια, να σε στηρίζουμε σε κάθε σου βήμα, να σου δείχνουμε τον δρόμο με υπομονή, στοργή και καλοσύνη. Θέλουμε να εκφράσουμε την πιο βαθιά ευγνωμοσύνη στον γιατρό μας Αργυρίου Θεόδωρο που με την εμπειρία, την υπομονή και την αγάπη του έκανε την άφιξή σου στον κόσμο ασφαλή και γεμάτη φροντίδα.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον άντρα μου. Για το χέρι που δεν άφησε ποτέ το δικό μου, για το βλέμμα που μου έδινε δύναμη χωρίς λέξεις, για την παρουσία του σε κάθε δύσκολη και μαγική στιγμή του τοκετού. Ευχαριστούμε θερμά τις οικογένειές μας, τους συγγενείς, τους φίλους και όλους εσάς για τις όμορφες ευχές και την αγάπη σας για τη γέννηση του γιου μας. Μας γεμίσατε χαρά και συγκίνηση! Ευχόμαστε υγεία, αγάπη και κάθε καλό σε εσάς και τις οικογένειές σας», έγραψε η Πωλίνα Τριγωνίδου.

Κάτια Μάνου

Γονείς έγιναν ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου, οι οποίοι απέκτησαν ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Την ευχάριστη είδηση ανακοίνωσε στα social media το πρωί της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου ο τραγουδιστής, δημοσιεύοντας φωτογραφία με τα ροζ μπαλόνια στο μαιευτήριο.

«Ήρθες εσύ… κι η νύχτα γέμισε φως», έγραψε ο Κώστας Καραφώτης επιλέγοντας στίχους από τραγούδι του.

Ο γνωστός τραγουδιστής μέσα από τα social media μοιράζεται φωτογραφίες από τις στιγμές με την μικρή του, ενώ στη νέα του ανάρτηση δημοσίευσε στιγμιότυπο από την έξοδό τους.

«Το πιο όμορφο κομμάτι της φωτογραφίας, είναι αυτό που δεν φαίνεται… εντός του καροτσιού», έγραψε στην ανάρτησή του ο Κώστας Καραφώτης.

Σε πρόσφατες τηλεοπτικές του δηλώσεις ο Κώστας Καραφώτης είχε αναφέρει: «Είμαι χαζομπαμπάς. Και είναι και νωρίς ακόμη, ξέρεις, το παιδί είναι ημερών ακόμη, αλλά νομίζω ότι όσο μεγαλώνει, τείνω να γίνω, να ξέρεις. Φυσικά και ήμουν μέσα στη γέννα. Ήθελα να είμαι, αλλά το είχαμε συζητήσει και ήταν δική μου απόφαση και το ήθελα πάρα πολύ. Έχουμε αποφασίσει το όνομα, αλλά δεν το λέμε».

Η σύγχρονη μορφή της Γιορτής της Μητέρας έχει τις ρίζες της στις αρχές του 20ού αιώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν η Άννα Τζάρβις πρωτοστάτησε στην καθιέρωσή της ως επίσημης εορτής προς τιμήν της μητέρας της.

Ωστόσο, η ιδέα της τιμής προς τη μητρότητα έχει πολύ βαθύτερες ιστορικές καταβολές, που φτάνουν μέχρι την αρχαία Ελλάδα, όπου οι άνθρωποι τιμούσαν τη Ρέα, μητέρα των θεών, αλλά και τη ρωμαϊκή γιορτή της Κυβέλης.

