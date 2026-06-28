Η Γιώτα Κηπουρού έζησε μια από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής της, αφού ενώθηκε με τα δεσμά του πολιτικού γάμου με τον αγαπημένο της, Κωνσταντίνο Νιργιαννάκη.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Γλυφάδας, παρουσία συγγενών και στενών φίλων και η νύφη έλαμπε από ευτυχία.

Μετά την ολοκλήρωση της πολιτικής τελετής, ακολούθησε γιορτή σε γνωστό εστιατόριο της Βουλιαγμένης, όπου το νεόνυμφο ζευγάρι διασκέδασε μαζί με συγγενείς και στενούς φίλους.

Ο Κωνσταντίνος Νιργιαννάκης είναι ένα πρόσωπο που δεν έχει σχέση με το χώρο της τηλεόρασης και των media και απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Γιώτα Κηπουρού αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της δημοσιογραφικής ομάδας της εκπομπής «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα στον ΑΝΤ1.

Δείτε στιγμιότυπα από το γάμο, όπως προβλήθηκαν στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα»:

govastiletto.gr – Γιώτα Κηπουρού: Παντρεύεται η συνεργάτιδα του Γιώργου Λιάγκα!