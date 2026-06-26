Η δημοσιογράφος και στενή συνεργάτιδα του Γιώργου Λιάγκα, Γιώτα Κηπουρού σε λίγη ώρα πρόκειται να ανεβαίνει τα σκαλιά του δημαρχείου για να ενωθεί με πολιτικό γάμο με τον άνθρωπο που έχει επιλέξει να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρότι περιμένει μια από τις σημαντικότερες στιγμές της προσωπικής της ζωής, η ίδια βρέθηκε κανονικά σήμερα στο πλατό της εκπομπής «Το Πρωινό», δείχνοντας για ακόμη μία φορά τον επαγγελματισμό της. Η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη, με τον Γιώργο Λιάγκα και τους συνεργάτες της να της ετοιμάζουν μια ιδιαίτερα συγκινητική έκπληξη λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους της εκπομπής.

Ο παρουσιαστής δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, καθώς μίλησε δημόσια με τα πιο θερμά λόγια για τη συνεργάτιδά του, τονίζοντας πως μέσα στη φετινή τηλεοπτική σεζόν κατάφερε να ξεχωρίσει όχι μόνο ως επαγγελματίας αλλά κυρίως ως άνθρωπος. Μάλιστα, υπογράμμισε πως πρόκειται για μια προσωπικότητα με ήθος και ποιότητα, χαρακτηριστικά που, όπως ανέφερε, σπανίζουν στον χώρο της τηλεόρασης.

Η ίδια έχει μιλήσει στο παρελθόν με μεγάλη αγάπη για τη σχέση με τον σύντροφό της αποκαλύπτοντας πως ο σημερινός πολιτικός γάμος αποτελεί μόνο την αρχή, καθώς το ζευγάρι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει και θρησκευτικό γάμο στη Σέριφο. Όπως είχε εξηγήσει, ο Κωνσταντίνος έχει ιδιαίτερη σύνδεση με το κυκλαδίτικο νησί, το οποίο αγαπά πολύ, γι’ αυτό και οι δυο τους ονειρεύονται να οργανώσουν εκεί, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, μια μεγάλη γιορτή μαζί με συγγενείς και φίλους.

govastiletto.gr -Γιώργος Λιάγκας: Η απάντηση-καταπέλτης στον Fipster on air