Για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε πρόσφατα μίλησε η Γιώτα Νέγκα, αποκαλύπτοντας ότι αναγκάστηκε να απέχει από το τραγούδι για τρεις μήνες.

Η γνωστή ερμηνεύτρια βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» και περιέγραψε την περιπέτεια που πέρασε μετά από μια επέμβαση ρουτίνας, η οποία προκάλεσε επιπλοκές.

«Κατάλαβα ότι αφού δεν άκουγα τον εαυτό μου τόσο καιρό που μου χτυπούσε την πόρτα, έδωσε μια κλοτσιά, την έσπασε και με ανάγκασε για τρεις μήνες να μην τραγουδάω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, το πρόβλημα ξεκίνησε μετά από επέμβαση χολής, όταν παρουσίασε μόλυνση που επηρέασε την περιοχή της κοιλιάς, από όπου στηρίζεται η φωνή. Παράλληλα, διαγνώστηκε και με ομφαλοκήλη, γεγονός που δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

«Είχα κάνει μια εγχείρηση ρουτίνας, μια χολή, η οποία μου δημιούργησε ένα πρόβλημα, γιατί έπαθα μόλυνση. Μου απαγόρευσαν να τραγουδάω για τρεις μήνες, αλλά τώρα είμαι μια χαρά», δήλωσε η τραγουδίστρια.

Σήμερα, η Γιώτα Νέγκα έχει αφήσει πίσω της την περιπέτεια υγείας της και έχει επιστρέψει κανονικά στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Govastiletto.gr – Γιώτα Νέγκα: Σοκάρει η τραγουδίστρια – «Έπαθα ένα πρόβλημα με την φωνή μου λόγω…»