Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της!

Η γνωστή ηθοποιός μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στο instagram αποκάλυψε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί.

Στην ανάρτηση έγραψε: “Θαύμα μας, σε περιμένουμε…❤️”, ενώ αμέσως έσπευσαν να της ευχηθούν οι θαυμαστές της και άτομα του καλλιτεχνικού χώρου.

Σε συνέντευξή της είχε εξομολογηθεί την επιθυμία της να μεγαλώσει την οικογένεια με το σύζυγό της, Άγγελο Ανδριανό. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2023, ενώ τώρα πρόκειται να ολοκληρωθεί η ευτυχία τους με τον ερχομό του μωρού τους.

Να θυμίσουμε ότι η ίδια είχε αποκαλύψει το 2022: «Το κάθε ζευγάρι θα κάνει αυτό που θέλει και αν το θέλει για να γίνουν γονείς. Ήταν συνειδητή επιλογή να κάνω κατάψυξη ωαρίων, έγινε μετά από έναν χωρισμό και όχι δεν το μετανιώνω, αλλά επιβραβεύω τον εαυτό μου».