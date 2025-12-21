Η Γιώτα Τσιμπρικίδου βρίσκεται σε μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, η οποία αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περιμένει, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική δημοσίευση στο Instagram.

Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός μοιράστηκε, με αφορμή τα Χριστούγεννα, με τους διαδικτυακούς φίλους της τη χαρά της, επιλέγοντας ένα άκρως συμβολικό και τρυφερό τρόπο.

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου πόζαρε μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της, κρατώντας στα χέρια της το υπερηχογράφημα του μωρού της, δημιουργώντας ένα κάδρο γεμάτο συναίσθημα και προσμονή. Η φωτογραφία απέσπασε, σε εορταστικό κλίμα, αμέτρητα σχόλια και ευχές.

Στη λεζάντα της ανάρτησης αποκάλυψε ότι το μωρό που περιμένει είναι κοριτσάκι, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Βρήκα ένα γράμμα στο δέντρο – είναι από την κόρη μας… έρχεται».

