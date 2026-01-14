Η Γιώτα Τσιμπρικίδου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε ανοιχτά για τις προσωπικές της εμπειρίες γύρω από την εγκυμοσύνη και τις αποβολές.

Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός αποκάλυψε ότι, παρά την προσπάθεια και την υπομονή της, πέρασε δύσκολες στιγμές μέχρι να κρατήσει το παιδί της.

«Δεν είχαμε κάποιο ιατρικό πρόβλημα, αλλά περνούσαν τα χρόνια και δεν ερχόταν το παιδί», είπε, εξηγώντας ότι η ηλικία της επηρέαζε τις πιθανότητες.

Η πίστη της, όπως ανέφερε, αποτέλεσε μεγάλο στήριγμα σε όλη αυτή τη διαδικασία: «Έκανα τάμα στη Σύμη, στον Ταξιάρχη και έφτασα σε ένα μοναστήρι μέσω μιας μικρής εικόνας της Αγίας Ειρήνης. Κάτι μαγικό συνέβη και υπήρχαν άνθρωποι που με βοήθησαν».

Η Γιώτα περιέγραψε επίσης τις δυσκολίες της εξωσωματικής: «Μέσα σε έναν χρόνο έκανα εξωσωματική, έμεινα έγκυος, απέβαλα, δούλευα, ήμουν στην τηλεόραση και κανείς δεν το καταλάβαινε. Ήταν δίδυμη κύηση και έχασα το ένα παιδάκι. Τώρα έχω το κοριτσάκι μου στην κοιλιά μου».

Κλείνοντας, η Τσιμπρικίδου τόνισε την ανάγκη για σεβασμό προς όλες τις γυναίκες: «Το σώμα και η ψυχή μας περνούν πολλά. Χρειάζεται κατανόηση και υποστήριξη».

