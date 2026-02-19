Η Γιώτα Τσιμπρικίδου έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στο Θέατρο Ζίνα το βράδυ της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, στην πρεμιέρα της παράστασης «Ποιος φοβάται την Βιρτζίνια Γουλφ;».

Η παρουσιάστρια ήταν ιδιαίτερα χαρούμενη, καθώς βρίσκεται δύο μήνες πριν φέρει στον κόσμο το μωρό της και συνοδευόταν από τον σύζυγό της, τραγουδιστή Άγγελο Ανδριανό.

Για την περίσταση, η Γιώτα επέλεξε ένα μαύρο maxi φόρεμα που αναδείκνυε τη φουσκωμένη της κοιλίτσα και το συνδύασε με μπορντό παντελόνι και διακριτικά κοσμήματα, δημιουργώντας ένα κομψό και άνετο σύνολο.

Η εμφάνισή της απέσπασε θετικά σχόλια και έδειξε ότι η εγκυμοσύνη δεν εμποδίζει μια γυναίκα να παραμείνει στιλάτη και λαμπερή στις δημόσιες εμφανίσεις της.

Η βραδιά στο Θέατρο Ζίνα κύλησε όμορφα, με τη Γιώτα να απολαμβάνει την παράσταση και την παρουσία της οικογένειάς της, ενώ οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν αποτυπώνουν τη ζεστασιά και την χαρά αυτής της ιδιαίτερης περιόδου στη ζωή της.

