Η Γιώτα Τσιμπρικίδου και ο σύζυγός της ζουν στιγμές απόλυτης χαράς, καθώς περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Το ζευγάρι, που έχει δώσει μάχη για να γίνει γονείς, μοιράζεται για πρώτη φορά δημόσια την ευχάριστη είδηση.

Σε απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στην εκπομπή Happy Day, η ραδιοφωνική παραγωγός δήλωσε: «Προσπαθούσαμε πολλά χρόνια με τον σύζυγό μου και παλέψαμε πολύ για να κάνουμε ένα παιδί. Έρχεται όταν θέλει εκείνο και πολλές φορές με τη βοήθεια της ιατρικής. Προς το παρόν πηγαίνουν όλα καλά. Το φύλο δεν θα σας το πω, γιατί δεν το έχω πει ούτε στο κοντινό μου περιβάλλον».

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης είχε γίνει λίγες μέρες νωρίτερα μέσω Instagram, με τη Γιώτα να δημοσιεύει φωτογραφία κρατώντας τη φουσκωμένη της κοιλίτσα και τη λεζάντα: «Θαύμα μας, σε περιμένουμε».

Η χαρά της είναι εμφανής, ενώ το ζευγάρι ανυπομονεί για το νέο κεφάλαιο της ζωής του.