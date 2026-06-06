Η Γιούλη Τσαγκαράκη ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδος Νέγκα τη νύχτα της Παρασκευής, στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» στο Action 24.

Μέσα σε όλα, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στις μορφές κακοποίησης που μπορεί να υπάρχουν στην κοινωνία μας, αλλά και σ’ εκείνην που βίωσε η ίδια στην πολύ τρυφερή ηλικία των 5 ετών.

Ειδικότερα, η Γιούλη Τσαγκαράκη σημείωσε χαρακτηριστικά πως «δεν σημαίνει ότι κακοποίηση είναι μόνο όλα αυτά τα άγρια πράγματα που ζούμε. Σωματική κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση, ναι όλα αυτά ανήκουν σ’ αυτή την ομπρέλα που ονομάζεται κακοποίηση, αλλά είναι και κάτι πολύ απλό. Θυμάμαι, ας πούμε, τη νηπιαγωγό που είχα κάνει κάτι γιατί ήμουν πολύ ζωηρή και με είχε κλείσει σε ένα δωμάτιο. Στην αποθήκη».

«Δεν με χτύπησε, δεν με άρπαξε με το ζόρι ούτε με τράβηξε να με πάει στην αποθήκη, δεν μου έκανε τίποτα απ’ όλα αυτά. Όμως, με πήγε σε μια αποθηκούλα που είχε και παιχνιδάκια μέσα. Ε, αυτή η αποθήκη ήταν για μένα κακοποίηση. Είναι κακοποίηση αυτό».

«Την θυμάμαι ακόμα. Ήμουν περίπου πέντε χρονών και το θυμάμαι ακόμα. Δεν θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα από τότε, αυτό είναι όμως κάτι που το θυμάμαι πολύ», συμπλήρωσε, επίσης, η Γιούλη Τσαγκαράκη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.

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