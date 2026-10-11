Σε μια εξομολογητική συνέντευξη προχώρησε η Γιούλη Τσαγκαράκη στο «Καλύτερα Δε Γίνεται», αποκαλύπτοντας την πορεία της μέχρι να υπηρετήσει την υποκριτική. Όπως ανέφερε στη Ναταλία Γερμανού, πριν ανέβει στο σανίδι εργάστηκε ως καθαρίστρια και σερβιτόρα —δουλειές τις οποίες συνέχισε παράλληλα για έξτρα εισόδημα— ενώ βρέθηκε αντιμέτωπη και με τρεις απορρίψεις από δραματικές σχολές.

Η Γιούλη Τσαγκαράκη είπε χαρακτηριστικά: «Έχω κάνει πολλά επαγγέλματα μέχρι να δουλέψω ως ηθοποιός. Σερβιτόρα, καθαρίστρια… Και όσο ήμουν στο θέατρο, για να έχω και ένα έξτρα εισόδημα και είμαι πολύ ευγνώμων γι’ αυτές τις δουλειές που έχω κάνει, γιατί καταλαβαίνεις (πολλά) από αυτές τις δουλειές… Νομίζω ότι όλοι πρέπει να περάσουν από το πόστο του σερβιτόρου για να καταλάβεις πως νιώθει ο σερβιτόρος, για να καταλάβω εγώ που κάθομαι εκεί και παραγγέλνω τον καφέ μου και το φαγητό μου, πώς πρέπει να συμπεριφερθώ».

Όπως εξήγησε, προσπάθησε πολλές φορές μέχρι να πετύχει τον στόχο της, καθώς πέρασε από τρεις σχολές υποκριτικής μέχρι να καταφέρει να μπει σε μία από αυτές: «Μέχρι να φτάσω να γίνω ηθοποιός με είχαν απορρίψει από τρεις δραματικές σχολές. Για να μιλήσω και για τη δική μου ευθύνη, στο Κρατικό Θέατρο που με είχαν απορρίψει δύο φορές είχα πολύ τρακ. Στο Εθνικό Θέατρο μπήκα με τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που είχα δώσει, είχα μπει στη Θεοδοσιάδη και εκεί γνώρισα και τον Καπουτζίδη. Έκανα ένα έτος σχολής και μετά μπήκα στο Εθνικό».

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