Μεγάλη ευθύνη ένιωσε ότι φέρει, όταν κλήθηκε να υποδυθεί τον πρώτο intersex χαρακτήρα στην ελληνική τηλεόραση η Γιούλη Τσαγκαράκη.

Σύμφωνα με την ηθοποιό, που πρωταγωνίστησε στη σειρά «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, είναι κρίσιμο να γίνει επιτέλους σαφές τι σημαίνει να είσαι intersex και πώς βιώνει την καθημερινότητά του ένα intersex άτομο μέσα σε μια κοινωνία που, όπως λέει, είναι και θα παραμείνει ρατσιστική.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, η Γιούλη Τσαγκαράκη είπε χαρακτηριστικά: «Το ότι ερμήνευσα τον πρώτο intersex χαρακτήρα στην ελληνική τηλεόραση μου δημιούργησε μεγάλη ευθύνη. Να ξεκαθαρίσουμε επιτέλους τι είναι ένα intersex άτομο και πώς είναι να ζει ένα intersex άτομο σε μια κοινωνία που ούτως ή άλλως ήταν και θα παραμείνει ρατσιστική».

Η ηθοποιός θυμήθηκε τη στιγμή που ο Γιώργος Καπουτζίδης της έστειλε το σενάριο του όγδοου επεισοδίου της σειράς, στο οποίο αποκαλύπτεται ότι η «θεία Σταματίνα» είναι intersex.

«Όταν λοιπόν έγραψε το όγδοο επεισόδιο ο Γιώργος και ορμώμενος από την Ιμάν Κελίφ και αυτό που είχε γίνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες με αυτή τη γυναίκα μου το έστειλε. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ”ξέρεις, σκέφτομαι να κάνω αυτό, συμφωνείς;”», περιέγραψε.

Γιούλη Τσαγκαράκη: Ποια είναι η viral «θεία Σταματίνα» από τη σειρά «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη;