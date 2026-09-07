Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να μεταφερθεί η Γιούλικα Σκαφιδά, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από τα social media, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς της φίλους για την περιπέτεια που αντιμετώπισε.

Η ηθοποιός, το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε σε Instagram Story μια φωτογραφία από το νοσοκομείο. Σε αυτήν εμφανίζεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι, έχοντας ορό στο ένα χέρι, ενώ με το άλλο σχηματίζει το σήμα της νίκης.

«Είναι ο κολικός νεφρού ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις την εβδομάδα;», έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα της.

Η Γιούλικα Σκαφιδά, μάλιστα, θέλησε να διατηρήσει την ανάλαφρη διάθεσή της παρά την ταλαιπωρία, προτείνοντας στους followers της και μερικές… πιθανές απαντήσεις στο ερώτημά της.

«Ευκαιρία για ενυδάτωση, το παν είναι το στιλ, εσείς η νέα γενιά όλο γκρίνια είστε, τσεκ το επόμενο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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