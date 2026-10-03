Τα 45α γενέθλιά της γιόρτασε η Γιούλικα Σκαφιδά έχοντας στο πλευρό της τον τρίχρονο γιο της.

Η ηθοποιός μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τη ξεχωριστή ημέρα, συνοδεύοντάς τες με ένα ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα.

Οι φωτογραφίες με τον γιο της

Η Γιούλικα Σκαφιδά επέλεξε να περάσει τη συγκεκριμένη ημέρα με τον γιο της, κρατώντας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τις προσωπικές τους στιγμές.

Μέσα από την ανάρτησή της, θέλησε να μιλήσει για όσα έχουν πραγματική αξία στη ζωή της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τους ανθρώπους που έχει δίπλα της.

Το μήνυμα για τα γενέθλιά της

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η ηθοποιός αναφέρθηκε με έναν ξεχωριστό τρόπο στην ηλικία της, δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στην αγάπη και στους ανθρώπους που την περιβάλλουν.

«Ένα αγόρι, ένα κορίτσι, μερικοί αριθμοί που δεν έχουν πια και τόση σημασία και πολλή αγάπη. Κάπως έτσι με βρίσκουν τα φετινά γενέθλια. Και μάλλον δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι περισσότερο», έγραψε χαρακτηριστικά η Γιούλικα Σκαφιδά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Youlika Skafida (@youlika.skafida)

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