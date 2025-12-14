Η Γιούλικα Σκαφιδά, η οποία φέτος δίνει πνοή στην επιτυχημένη σειρά του Alpha “Άγιος Έρωτας“, ποζάρει για τον φακό του περιοδικού OK! και προχωρά σε μια εσωτερική αναδρομή. Η 42χρονη πλέον ηθοποιός δηλώνει συμφιλιωμένη με το πέρασμα του χρόνου και περιγράφει με τρυφερότητα τη ζωή της με τον 2χρονο γιο της, Άγγελο Γεράσιμο, που αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της.

Στη δουλειά σου έχεις πει πολλά «όχι»;

Έχω πει αρκετά. Θυμάμαι τον πρώτο καιρό οι γονείς μου, μού έλεγαν: «Μη λες συνέχεια “όχι”, δεν θα σου ξαναπροτείνει κανείς τίποτα». (Γελάει.) Και μια σκηνοθέτρια είχε πει για μένα: «Η Γιούλικα είναι πολύ δύσκολη. Όλο “όχι” μας λέει». Αλλά δεν μπορούσα να δεχτώ κάτι για να είμαι απλά στα πράγματα. Πλέον, τα κριτήριά μου είναι το ένστικτό μου, σίγουρα οι συνεργάτες και ο ίδιος ο ρόλος. Θέλω να ξέρω από την αρχή αν μπορώ να με φανταστώ να τον υποδύομαι και να βάλω δικά μου στοιχεία. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό.

Ο έρωτας τι ρόλο έπαιξε στη ζωή σου;

Ό,τι συναίσθημα έρχεται, προσπαθώ να το καλοδεχτώ, να το παρατηρήσω, να το ζήσω ή να το απωθήσω. Έτσι και ο έρωτας είναι ένα συναίσθημα που δεν το έχω απαρνηθεί, το έχω ζήσει και μου έχει δώσει έμπνευση. Οι άνθρωποι που έχουν περάσει από τη ζωή μου, σε οποιοδήποτε επίπεδο, φιλικό και ερωτικό, μου έδωσαν κάτι. Μέχρι τώρα είχα μια καλή ζωή. Έχω δουλέψει πολύ για τις προσωπικές μου σχέσεις κι έχω γίνει και καλύτερη μέσα από αυτές. Νιώθω ότι έχω μια γεμάτη ζωή σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μου, κάθε είδους. Οι διαπροσωπικές σχέσεις σού ανοίγουν ένα παραθυράκι να δεις τον κόσμο αλλιώς. Να δικαιολογήσεις συμπεριφορές και να έχεις μεγαλύτερη ανοχή.

Έχεις πει ότι το μεγαλύτερο μέλημά σου είναι να γίνεσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Το έχεις καταφέρει έως τώρα;

Σε καμία περίπτωση. Θα πάθω κατάθλιψη αν θεωρήσω ότι έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Με την έννοια ότι δεν θα έχω άλλη δουλειά να κάνω με τον εαυτό μου. Φιλτράρω ό,τι μου συμβαίνει, και αξιολογώ συνέχεια τις επιλογές μου. Μελετώ αν ήμουν καλή φίλη, αν συμπαραστάθηκα, αλλά και πιο στοιχειώδη, όπως αν ήμουν ενεργή πολίτης. Αν εκμεταλλεύτηκα τη δημοσιότητα που έχω, για να ευαισθητοποιήσω για κάτι που εγώ θεωρώ ότι πρέπει.

