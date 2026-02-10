Η Γιούτα Λίρνταμ στον κόσμο του πατινάζ ταχύτητας είναι ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του αθλήματος.

Η Ολλανδή καλλονή κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο ολοκληρώνοντας έτσι μία τεράστια καριέρα αφού πλέον έχει κατακτήσει τα πάντα!

Όχι μόνο ήρθε πρώτη αλλά έκανε και ολυμπιακό ρεκόρ στο αγώνισμα του πατινάζ ταχύτητας των 1000 μέτρων γυναικών και οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες πήραν φωτιά, καθώς η Γιούτα δεν είναι απλώς μία αθλήτρια, είναι icon!

Μπροστά σε πάνω από 7.000 θεατές σε μια αρένα στα δυτικά προάστια του Μιλάνου, η ατμόσφαιρα κυριαρχούνταν από το ολλανδικό πορτοκαλί χρώμα, καθώς η απόδοση της Leerdam ήταν εκρηκτική.

Χρυσό για την Γιούτα Λίρνταμ! Η Ιπτάμενη Ολλανδέζα αφήνει τους πάντες άφωνους

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν πάρει φωτιά

«Είπα στον εαυτό μου ότι ακόμα κι αν ένιωθα κουρασμένη κατά τη διάρκεια του αγώνα, δεν μπορούσα να το κάνω», είπε ο Leerdam αφού παρέλαβε το χρυσό μετάλλιο. «Έχεις μια ζωή μπροστά σου για να ανακάμψεις. Και αυτή τη στιγμή, δεν μπορείς να ζεις με τύψεις».

Αν αυτοί είναι οι τελευταίοι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες της, όπως άφησε να εννοηθεί, τότε η Λίρνταμ επέλεξε να εγκαταλείψει τη σκηνή στο απόγειο της καριέρας της με ένα ολυμπιακό ρεκόρ, μια νίκη επί της πρωταθλήτριας και μια νέα θέση στη σύγχρονη εποχή του αθλητισμού.

Ποια είναι η Γιούτα Λίρνταμ

Η εντυπωσιακή Γιούτα γεννήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 1998 στο ‘s-Gravenzande και σε αθλητικό επίπεδο έχει κερδίσει πολλούς τίτλους.

Πήρε το όνομα της από μια πρωταθλήτρια του σερφ. Την Γιούτα Μίλερ από την Γερμανία.

Είναι έξι φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια και τρεις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, πέντε φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης και ασημένια Ολυμπιονίκης στους Αγώνες του 2022, και 13 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια νέων.

Η ύψους 1,81 καλλονή από την Ολλανδία είναι η νυν κάτοχος του ρεκόρ Ολλανδίας στα 1000 μέτρα.

Η Ολλανδή σταρ έγινε ακόμα πιο γνωστή όταν το 2022 μπήκε στη λίστα με τις 100 πιο σέξι γυναίκες του πλανήτη.

Έχει αφήσει εποχή για τις πτώσεις της στον πάγο

Μία φορά έπεσε και η στολή της τρίφτηκε με αποτέλεσμα να λιώσει και να φανούν όλα!

Το πατινάζ ταχύτητας έγινε μαζικά viral στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 — όλα αυτά χάρη στην Ολλανδέζα αθλήτρια Γιούτα Λέερνταμ 🔥

Η πανέμορφη Ολλανδέζα παγκόσμια πρωταθλήτρια αποτελεί ατραξιόν για όσους την συμπαθούν και για όσους την αντιπαθούν.

Αρραβωνιασμένη με τον πυγμάχο Τζέικ Πολ

Η Γιούτα Λίρνταμ είναι ζευγάρι με τον πυγμάχο Τζέικ Πολ, ο οποίος βρίσκεται συνέχεια στο πλευρό της και την στηρίζει. Μάλιστα ο Πολ ξέσπασε σε κλάματα από την συγκίνησή του για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου της αγαπημένης του.

Τον Μάρτιο του 2025, η Λίρνταμ και ο Αμερικανός πυγμάχος Τζέικ Πολ ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους ύστερα από δύο χρόνια σχέσης.

Γνωρίστηκαν μέσα από τα social media με τον Πολ να κάνει την αρχή. «Ο Τζέικ μου έστειλε ένα DM στο Instagram και με ρώτησε αν ήθελα να είμαι στο podcast του» είχε πει η Γιούτα και συνέχισε: «Εντάξει, ας το κάνουμε». Μπορεί να είναι καλό, μπορεί να είναι ωραίο.»

Τότε εκείνος άρχισε να την φλερτάρει αλλά εκείνη δεν ανταποκρίνονταν. Τον θεωρούσε… περίεργο. Η ίδια εξήγησε: «Όχι, μοιάζεις με αλαζονικό που πιστεύει ότι μπορεί να πάρει ό,τι θέλει. Λοιπόν, όχι εμένα. Ποτέ μα ποτέ δεν περίμενα να βγω ραντεβού μαζί του. Φυσικά δεν ήξερα πολλά από αυτόν, μπορούσα μόνο να κάνω scroll στο Instagram του και να έχω αμέσως μια γνώμη όπως όλος ο κόσμος, αλλά αυτός είναι το εντελώς αντίθετο».

Λέγεται ότι η Λίρνταμ είχε σημαντική επιρροή στην καριέρα του Τζέικ Πολ. Τον βοήθησε να μεταμορφωθεί από YouTuber σε επαγγελματία πυγμάχο.

Πολλοί την περιμένουν στην γωνία επειδή είναι το κορίτσι του πυγμάχου και YouTuber Τζέικ Πολ, ενός όχι και τόσο συμπαθή νέου στον χώρο του αθλητισμού.

Υπήρξε έντονος εκνευρισμός διότι η αθλήτρια δεν πήγε στο Μιλάνο με την ομάδα της Ολλανδίας αλλά πήγε με ιδιωτικό τζετ μαζί με τον Τζέικ Πολ.

Να σημειώσουμε πως εκείνος έχει αρραβωνιαστεί δύο φορές με τις διάσημες Tana Mongeau και Julia Rose.

Η αγάπη για τη μόδα, τα ταξίδια και την χλιδάτη ζωή

Εκτός από την επιτυχημένη αθλητική της καριέρα, η Λίρνταμ είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media με 5,5 εκατομμύρια followers στο Instagram. Συχνά μοιράζεται περιεχόμενο που σχετίζεται με τους αγώνες της στο πατινάζ ταχύτητας, καθώς και αναρτήσεις από προσωπικές της στιγμές.

Όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς, η Λίρνταμ λατρεύει τη μόδα και συμμετέχει σε διαφημιστικές φωτογραφίσεις. Εμφανίζεται συχνά σε εξώφυλλα περιοδικών και είναι μοντέλο για πολλές fashion brands. Η Leerdam έχει ύψος 1,81 μέτρα και ζυγίζει 73 κιλά.

Συνδυάζει την προπόνηση και τον αθλητισμό με τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Hanze, με ειδίκευση στο Εμπόριο. Μάλιστα σχεδιάζει να λανσάρει τη δική της μάρκα ρούχων στο μέλλον.

Είναι επίσης λάτρης της χλιδάτης ζωής, απολαμβάνοντας διακοπές σε εξωτικά μέρη, τις βόλτες με ιδιωτικό αεροσκάφος και ρούχα από μεγάλους οίκους μόδας.

Δείτε φωτογραφίες της από τον λογαριασμό της στο Instagram:

