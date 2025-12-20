Η Gisele Bündchen και ο Joaquim Valente παντρεύτηκαν «κρυφά», όπως αποκάλυψε πηγή στο Page Six.

Πιο συγκεκριμένα, όπως διαβάζουμε, το ζευγάρι ένωσε τις ζωές του σε μια τελετή με μικρό κύκλο φίλων και οικογένειας, στο σπίτι τους στη Φλόριντα.

Το 45χρονο σούπερ μόντελ και ο προπονητής ζίου ζίτσου παντρεύτηκαν τον περασμένο μήνα, ενώ η πηγή είπε για τον Joaquim Valente: «Είναι ενθουσιασμένος που επιτέλους παντρεύτηκαν, αφού απέκτησαν μαζί ένα παιδί».

Η Gisele επέστρεψε αυτή την εβδομάδα στη Βραζιλία, εντυπωσιάζοντας στο κόκκινο χαλί σε εκδήλωση κοσμημάτων της Vivara στο Σάο Πάολο το βράδυ της Πέμπτης 18/12. Ωστόσο, το παράμεσό της ήταν κρυμμένο στις φωτογραφίες.

Το Φεβρουάριο του 2025, το Page Six επιβεβαίωσε ότι η Gisele και ο Joaquim Valente υποδέχτηκαν το πρώτο παιδί τους μαζί. Το όνομα και το φύλο του μωρού δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.

Το σούπερ μόντελ και ο πρώην σύζυγός της, ο πρώην παίκτης του NFL, Tom Brady, κατέθεσαν αίτηση διαζυγίου τον Οκτώβριο του 2022, μετά από 13 χρόνια γάμου. Λίγες ημέρες αργότερα, οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους. Η Gisele και ο Tom Brady, 47 ετών, έχουν μαζί το γιο τους, Benjamin, 15 ετών, και την κόρη τους, Vivian, 12 ετών.

Το μοντέλο συνεργαζόταν με το δάσκαλο ζίου ζίτσου, Joaquim Valente από το 2021, αλλά είχε πει ότι δεν απάτησε τον Tom Brady. «Αυτό είναι ψέμα», δήλωσε η Gisele στους New York Times το 2024, σχετικά με τις κατηγορίες περί απιστίας.

