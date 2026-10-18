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Gisele Bündchen spotted hobbling on crutches after suffering mysterious foot injury https://t.co/LqzmFClRf7 https://t.co/KCs4uiylbm — New York Post (@nypost) October 17, 2026

Ο πρώην «Άγγελος» της Victoria’s Secret επέλεξε ένα μαύρο αμάνικο τοπ και τζιν σορτς, καθώς κατευθυνόταν προς ένα όχημα. Εκπρόσωπός της δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για να σχολιάσει το περιστατικό.

Η εμφάνισή της έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία μιας αποκαλυπτικής βιογραφίας για τον πρώην σύζυγό της, Tom Brady.

Στο βιβλίο του Lars Anderson, με τίτλο «Brady: An American Story and the Price of Greatness», περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ισχυρισμοί για τον χωρισμό του ζευγαριού. Σύμφωνα με το βιβλίο, η Gisele έβαλε τέλος στον γάμο τους με τη φράση «Δεν είμαστε συμβατοί».

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