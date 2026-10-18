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Η Gisele εθεάθη με πατερίτσες και ειδική μπότα στο δεξί πόδι, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τη φύση ή τις συνθήκες του τραυματισμού της.
Το 46χρονο μοντέλο φωτογραφήθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, καθώς έφευγε από ξενοδοχείο στο Miami Beach, φορώντας ένα μεγάλο μαύρο ορθοπεδικό υπόδημα, που κάλυπτε την περιοχή του δεξιού αστραγάλου της. Για να μετακινηθεί, χρησιμοποιούσε πατερίτσες, κρατώντας προσεκτικά το τραυματισμένο πόδι της στον αέρα. Στο άλλο πόδι της φορούσε ένα σανδάλι.
Δείτε φωτογραφίες:
Gisele Bündchen spotted hobbling on crutches after suffering mysterious foot injury https://t.co/LqzmFClRf7 https://t.co/KCs4uiylbm
— New York Post (@nypost) October 17, 2026
Ο πρώην «Άγγελος» της Victoria’s Secret επέλεξε ένα μαύρο αμάνικο τοπ και τζιν σορτς, καθώς κατευθυνόταν προς ένα όχημα. Εκπρόσωπός της δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για να σχολιάσει το περιστατικό.
Η εμφάνισή της έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία μιας αποκαλυπτικής βιογραφίας για τον πρώην σύζυγό της, Tom Brady.
Στο βιβλίο του Lars Anderson, με τίτλο «Brady: An American Story and the Price of Greatness», περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ισχυρισμοί για τον χωρισμό του ζευγαριού. Σύμφωνα με το βιβλίο, η Gisele έβαλε τέλος στον γάμο τους με τη φράση «Δεν είμαστε συμβατοί».
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