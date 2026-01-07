Τα τελευταία 24ωρα, η αποκαλυπτική συνέντευξη του Γιάνη Βαρουφάκη, την οποία έδωσε στο διαδικτυακό podcast της Γκάια Μερκούρη και του Δημήτρη Πετρίσχου στο YouTube, με τον ίδιο να μιλά για όλες τις πτυχές της ζωής του, έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις.

Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ εξομολογήθηκε, μεταξύ άλλων, ότι έχει πάρει μια φορά έκσταση, ότι προτιμάει το χόρτο γιατί είναι πιο ευχάριστο, ενώ, αν επέλεγε ανάμεσα στην Angela Merkel, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κάνει «ολλανδικό τσιγάρο», θα επέλεγε την πρώην Καγκελάριο της Γερμανίας.

Τα παραπάνω, προκάλεσαν μεγάλες αντιδράσεις, με τις πρωινές εκπομπές να ξεσπούν για την συμπεριφορά του Γιάνη Βαρουφάκη. Έτσι λοιπόν, μέσα από μια δημοσίευση που έκανε η Γκάια Μερκούρη στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, ανέβασε την ανακοίνωση της εταιρίας που διαχειρίζεται το podcast, η οποία αναφέρει:

«Στο πλαίσιο της εκπομπής 3026: Human Algorithm, οι Μονάδες 44 και 72 έρχονται από το μέλλον με μια αποστολή: όχι να επιβάλλουν απόψεις, αλλά να δώσουν τη σπίθα για έναν ειλικρινή διάλογο. Πιστεύουμε ότι μέσα από τον διάλογο – και όχι μέσα από τα ταμπού – μπορούν να προκύψουν λύσεις. Αν ξέρουμε κάτι από το μέλλον, είναι ότι η αγάπη, η αποδοχή και η ειλικρίνεια μειώνουν το άγχος, τη δυστυχία και τελικά τον πόλεμο.

Με αφορμή τη δημοσιότητα που έχει το podcast μας, θέλουμε να μιλήσουμε για το βασικότερο χαρακτηριστικό της εκπομπής μας: την ειλικρίνεια. Επικροτούμε τις καθαρές, αληθινές φωνές των καλεσμένων μας και πιστεύουμε ότι μόνο οι άνθρωποι που μιλούν χωρίς φίλτρα, το κοινό μπορεί να δει την ουσία πίσω από τα θέματα.

Θέλουμε το interview να θυμίζει περισσότερο μια συνάντηση ιδεών παρά μια αντιπαράθεση. Ένα παράθυρο σε πιθανές εκδοχές του αύριο – PHASMA».

