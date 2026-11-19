Μια τηλεοπτική σκηνή με ένα αποκαλυπτικό μαγιό τύπου speedo ήταν αρκετή για να στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω στον Γκαλ Α. Ρομπίσα και να κάνει το όνομά του trend στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο νεαρός ηθοποιός, που φέτος πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1, «Ντέρτι», προκάλεσε καταιγισμό σχολίων στο X (πρώην Twitter), δίνοντας την καλύτερη αφορμή στο τηλεοπτικό κοινό να ανακαλύψει το πλούσιο καλλιτεχνικό του υπόβαθρο.

Η εμφάνιση με speedo που άναψε φωτιές στο X

Στη σειρά «Ντέρτι», σε σενάριο των Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη, και σκηνοθεσία Σπύρου Ρασιδάκη, ο Γκαλ Ρομπίσα υποδύεται τον Χρήστο Γονατά, έναν νεαρό με έντονες προσωπικές περιπέτειες και σκοτεινά μπλεξίματα στην Πάτρα του 1987.

Σε ένα από τα πρόσφατα επεισόδια της σειράς, ο ηθοποιός εμφανίστηκε φορώντας ένα στενό, ρετρό μαγιό τύπου speedo, απόλυτα εναρμονισμένο με την αισθητική της δεκαετίας του ’80.

Τα στιγμιότυπα από τη συγκεκριμένη σκηνή κυκλοφόρησαν αστραπιαία στο X, με τους χρήστες να αποθεώνουν την εντυπωσιακή φυσική του κατάσταση και τη σκηνική του άνεση. Η αβίαστη γοητεία του και το καλογυμνασμένο σώμα του τον μετέτρεψαν μέσα σε λίγες ώρες σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης.

Δεν μας τα ειχατε πει αυτα στο #Nterti. Να το βλεπω πιο συστηματικα. Τι φουσκωνει εκει κατω ρε Γκαλ; https://t.co/UJ1cyubmyd — 🏳️‍🌈ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΣ ΕΝΟΡΙΤΗΣ🏳️‍🌈 (@machepuzza) November 18, 2026

Έλα το μαγιό 80ς. 😂😂😂

#Nterti https://t.co/YVWrpLREAK — 🇨🇾🇬🇷 Σωφρόνης 🏛️☘️ 🏀 (@Sofronis16) November 18, 2026

Δεν φταιω. ‘”Αυτο” με κοιταξε πρωτο. Το ξυπνησε το νερο. Θα ηταν κρυα η θαλασσα. #nterti https://t.co/L3THuDozp8 — 🏳️‍🌈ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΣ ΕΝΟΡΙΤΗΣ🏳️‍🌈 (@machepuzza) November 18, 2026

Ποιος είναι ο Γκαλ Α. Ρομπίσα

Πίσω από τον ρόλο που κέρδισε τις εντυπώσεις στη μικρή οθόνη, βρίσκεται ένας ηθοποιός με στέρεες θεατρικές βάσεις και ξεχωριστή διαδρομή.

Γεννημένος το 1997, ο Γκαλ Ρομπίσα έχει ρίζες από τη Θεσσαλονίκη (από την πλευρά του πατέρα του) και το Ισραήλ (από την πλευρά της μητέρας του), ενώ το όνομά του σημαίνει «κύμα» στα εβραϊκά. Είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ).

Η αγάπη του για το θέατρο

Πριν γίνει ευρέως γνωστός στην τηλεόραση, έδωσε τα διαπιστευτήριά του στο σανίδι.

Έχει συμμετάσχει σε απαιτητικές παραστάσεις, όπως ο «Γλάρος» του Τσέχωφ στο Θέατρο Τέχνης, ο «Βασιλιάς Ληρ», καθώς και σε δουλειές του Δημήτρη Παπαϊωάννου.

Από τον «Ηρακλή Μαινόμενο» στο «Ντέρτι»

Η πορεία του τα τελευταία χρόνια αποδεικνύει ότι δεν φοβάται τις καλλιτεχνικές προκλήσεις και τις εναλλαγές ειδών.

Το καλοκαίρι του 2024 συμμετείχε στη μεγάλη περιοδεία της τραγωδίας του Ευριπίδη «Ηρακλής Μαινόμενος», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, πλάι στον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, τον Γιώργο Γάλλο και τη Στεφανία Γουλιώτη, φτάνοντας μέχρι το Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Ακολούθησε η συμμετοχή του στην «Αντιγόνη» σε σκηνοθεσία Ούλριχ Ράσε στην Επίδαυρο το 2025.

Το τηλεοπτικό κοινό τον ξεχώρισε αρχικά μέσα από σειρές εποχής της ΕΡΤ, όπως «Τα καλύτερά μας χρόνια» και ιδιαίτερα «Το βραχιόλι της φωτιάς», όπου ενσάρκωσε τον Δαβίδ Κοέν.

Ακολούθησαν συμμετοχές στη «Μάγισσα» του ΑΝΤ1 και την «Ηλέκτρα» της ΕΡΤ1, ενώ το 2025 δοκίμασε τις δυνάμεις του και στην κωμωδία, μέσα από τη σειρά «Hotελ Ελvira» στο Mega.

Φέτος, η επιστροφή του στο δράμα με το «Ντέρτι» τον φέρνει ξανά στο προσκήνιο, συνδυάζοντας την υποκριτική ωριμότητα με έναν ρόλο που συζητιέται έντονα τόσο για την πλοκή του όσο και για τις viral τηλεοπτικές του στιγμές.

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