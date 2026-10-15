Έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις για τη διαδοχή στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, με το όνομα του Γκας Μπιλιράκη (Κωνσταντίνου Μπιλιράκη) να συγκαταλέγεται μεταξύ των επικρατέστερων υποψηφίων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Ελληνοαμερικανός πολιτικός εξετάζεται για τη θέση που αφήνει η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ο 63χρονος Ρεπουμπλικανός βουλευτής, με σχεδόν δύο δεκαετίες παρουσίας στο Κογκρέσο, διατηρεί στενούς δεσμούς με το περιβάλλον του Donald Trump αλλά και ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα. Οι ελληνικές του ρίζες με καταγωγή από την Κάλυμνο, σε συνδυασμό με την προσωπική του διαδρομή —έναν γάμο 35 ετών και τέσσερις γιους—, ενισχύουν το ενδιαφέρον γύρω από το πρόσωπό του για τη θέση του πρέσβη.

Με ρίζες από την Κάλυμνο

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Ο Γκας Μπιλιράκης γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 1963 στο Γκέινσβιλ της Φλόριντα. Μεγάλωσε στο Τάρπον Σπρινγκς, μια περιοχή γνωστή για την ισχυρή παρουσία της ελληνικής ομογένειας και τη διατήρηση των ελληνικών παραδόσεων. Ως εγγονός Ελλήνων μεταναστών με ρίζες από την Κάλυμνο, η σχέση του με την ελληνική κληρονομιά είναι βαθιά βιωματική: ήδη από τα παιδικά του χρόνια εργαζόταν στον φούρνο του παππού του, γνωρίζοντας από νωρίς την αξία της οικογενειακής βιοπάλης και τους δεσμούς της τοπικής κοινότητας.

Ο πατέρας του, Μάικλ Μπιλιράκης, υπήρξε επίσης σημαντική προσωπικότητα της αμερικανικής πολιτικής. Διετέλεσε βουλευτής των Ρεπουμπλικανών από το 1983 μέχρι το 2007, ενώ υπήρξε ιδιαίτερα δραστήριος σε ζητήματα που αφορούσαν την Ελλάδα και την Κύπρο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Congressman Gus Bilirakis (@gusbilirakis)

Ο Γκας σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, από όπου αποφοίτησε το 1986, και στη συνέχεια Νομική στο Πανεπιστήμιο Stetson, ολοκληρώνοντας τις σπουδές του το 1989.

Πριν εισέλθει στην ενεργό πολιτική, ασκήθηκε στη δικηγορία με ειδίκευση σε θέματα κληρονομικού δικαίου και διαχείρισης περιουσίας, ενώ είχε διατελέσει και ασκούμενος στον Λευκό Οίκο επί προεδρίας Ρόναλντ Ρίγκαν. Η πολιτική του διαδρομή ξεκίνησε το 1998, όταν εξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Φλόριντα. Το 2006 πέρασε στην ομοσπονδιακή πολιτική σκηνή κερδίζοντας τη θέση στο Κογκρέσο ως διάδοχος του πατέρα του, και από τον Ιανουάριο του 2007 υπηρετεί αδιαλείπτως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Προσωπική ζωή

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Congressman Gus Bilirakis (@gusbilirakis)

Στην προσωπική του ζωή, ο Γκας Μπιλιράκης έχει δημιουργήσει μια πολυμελή οικογένεια.

Το 1991 παντρεύτηκε την Εύα Λιάλιου, με την οποία έχει αποκτήσει τέσσερις γιους: τον Μάικλ, τον Θίοντορ, τον Εμάνουελ και τον Νίκολας. Η οικογένεια διατηρεί στενή επαφή με την ελληνική παράδοση, ενώ ο ίδιος είναι ορθόδοξος χριστιανός και έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα υπέρ του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Congressman Gus Bilirakis (@gusbilirakis)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Congressman Gus Bilirakis (@gusbilirakis)

Μία από τις πιο ευτυχισμένες οικογενειακές στιγμές του εκτυλίχθηκε μάλιστα στην Ελλάδα, το καλοκαίρι του 2025. Ο μεγαλύτερος γιος του, Μάικλ, παντρεύτηκε τη Σοφία Πούλου στον Ιερό Ναό Αγίου Αναστασίου στο Ναύπλιο, σε μια τελετή που συγκέντρωσε συγγενείς, φίλους και γνωστές προσωπικότητες.

Credit: Greek Reporter

Στον γάμο έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο Πάνος Καμμένος με τη σύζυγό του. Καλεσμένοι ταξίδεψαν από την Αμερική, την Αθήνα και την Κάλυμνο, με την οικογένεια να γιορτάζει με έντονο ελληνικό χρώμα. Ο ίδιος ο Μπιλιράκης είχε εκφράσει δημόσια τη χαρά του για τον γάμο του γιου του, καλωσορίζοντας τη νύφη στην οικογένειά τους.

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Η σχέση με τον Trump και η πολιτική επιρροή

Ο Γκας Μπιλιράκης ανήκει στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και θεωρείται πολιτικός με ισχυρές διασυνδέσεις στην Ουάσιγκτον. Διατηρεί στενές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα του iefimerida.gr, συνδέεται με μακροχρόνια φιλία και με τον Μάρκο Ρούμπιο, με τον οποίο φέρεται να έχει συγκατοικήσει στο παρελθόν στη Φλόριντα. Στην πολιτική του πορεία έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα σε ζητήματα οικονομίας, ενέργειας, υγείας και εθνικής ασφάλειας.

Είναι έμπειρο μέλος της Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου της αμερικανικής Βουλής, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον με δεδομένη τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου.

Θα είναι τελικά ο διάδοχος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;

Παρά το γεγονός ότι το όνομά του θεωρείται από τα επικρατέστερα για την ηγεσία της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μπιλιράκης δίνει αυτή την περίοδο μια κρίσιμη μάχη στη Φλόριντα, καθώς ο νέος χάρτης των εκλογικών περιφερειών έχει ανατρέψει τις ισορροπίες.

Πηγές αναφέρουν πως άμεση προτεραιότητά του παραμένει η εξασφάλιση της επανεκλογής του στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, και μόνο μετά τις κάλπες θα εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο μετακίνησής του στην Ελλάδα. Έως τότε, επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα αναμένεται να παραμείνει ο διπλωμάτης Τζος Χακ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Congressman Gus Bilirakis (@gusbilirakis)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Congressman Gus Bilirakis (@gusbilirakis)

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