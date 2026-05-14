Στο επίκεντρο των διεθνών ταμπλόιντ βρίσκεται η Γκολσιφτέ Φαραχανί, καθώς εμφανίζεται ως η πέτρα του σκανδάλου στη σχέση του Εμανουέλ και της Μπριζίτ Μακρόν.

Η ζηλοτυπία της Μπριζίτ Μακρόν φαίνεται πως ήταν η αιτία για το viral χαστούκι μέσα στο προεδρικό αεροπλάνο στο Ανόι, που απασχολεί τα ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Golshifteh Farahani (@golfarahani)

Σύμφωνα με το Γαλλικό Paris Match, ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να έγραψε στην Ιρανή ηθοποιό, Γκολσιφτέ Φαραχανί ότι είναι «πολύ όμορφη», σε μια επικοινωνία που δεν άργησε να διαρρεύσει και να προκαλέσει έντονα σχόλια στα social media αλλά και αμηχανία στο περιβάλλον της Μπριζίτ Μακρόν.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron’a ait olduğu bildirilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu ▪️ Vietnam’da uçaktan iniş esnasında kapısının açılmasıyla kırmızı ceketli birinin eli, Emmanuel Macron’u yüzünden ittiriyor ▪️ Görüntülerin devamında… pic.twitter.com/CXkfJehArt — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 26, 2025

Ο ίδιος ο δημοσιογράφος ισχυρίζεται ακόμη ότι «ο πρόεδρος της Γαλλίας είχε πλατωνικό έρωτα με την ηθοποιό για κάποιους μήνες», ενώ υποστηρίζει πως αυτά τα μηνύματα δημιούργησαν σοβαρές εντάσεις στο ζευγάρι, οδηγώντας τελικά σε έναν έντονο καβγά που πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Πέρα όμως από τα δημοσιεύματα γύρω από το όνομά της, η Γκολσιφτέ Φαραχανί είναι εδώ και χρόνια μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και πολυσυζητημένες προσωπικότητες του διεθνούς κινηματογράφου.

Ποια είναι η Γκολσιφτέ Φαραχανί

Γεννημένη στην Τεχεράνη το 1983, η Γκολσιφτέ Φαραχανί μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον γεμάτο τέχνη, ως κόρη του διακεκριμένου σκηνοθέτη και ηθοποιού Μπεχζάντ Φαραχανί και της ηθοποιού Φαχιμέχ Ραχιμίνια. Η κλίση της στις τέχνες εκδηλώθηκε νωρίς, ξεκινώντας πιάνο σε ηλικία πέντε ετών, όμως η υποκριτική ήταν εκείνη που την κέρδισε οριστικά.

Το ντεμπούτο της στο σινεμά έγινε στα 14 της χρόνια με την ταινία «The Pear Tree», μια ερμηνεία που την εκτόξευσε εντός και εκτός συνόρων, ανοίγοντας τον δρόμο για μια λαμπρή καριέρα στον ιρανικό κινηματογράφο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CANAL+ (@canalplus)

Το μεγάλο βήμα στο Χόλιγουντ ήρθε το 2008, όταν εμφανίστηκε δίπλα στον Leonardo DiCaprio και τον Russell Crowe στην ταινία «Body of Lies». Η συμμετοχή της άνοιξε διάπλατα τις πόρτες της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας, με τη μία πρόταση να διαδέχεται την άλλη.

Ακολούθησαν συμμετοχές σε διεθνείς παραγωγές όπως τα «Just Like a Woman», «Rosewater», «Exodus: Gods and Kings» και «Paterson», ενώ κατάφερε να ξεχωρίσει για την ιδιαίτερη παρουσία και τη δυναμική προσωπικότητά της.

Η ίδια έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για τις δυσκολίες που βίωσε μεγαλώνοντας στο Ιράν μετά την Ισλαμική Επανάσταση και τον πόλεμο με το Ιράκ. Σε κείμενό της στη Le Monde είχε εξομολογηθεί: «Τα πρώτα χρόνια της ζωής μου ήταν γεμάτα φόβο. Φόβο για τον πατέρα μου, φόβο για τις βόμβες, το σκοτάδι».

Η Φαραχανί έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ηχηρά πρόσωπα αντίστασης απέναντι στο ιρανικό καθεστώς, ασκώντας συχνά δημόσια κριτική για τα δικαιώματα των γυναικών και την έλλειψη ελευθερίας στην τέχνη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Golshifteh Farahani (@golfarahani)

Μάλιστα, από το 2008 βρίσκεται ουσιαστικά σε εξορία από το Ιράν, καθώς αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τους αυστηρούς ενδυματολογικούς κανόνες που επιβάλλονται στις γυναίκες ηθοποιούς. Η στάση της αυτή την μετέτρεψε σε σύμβολο ελευθερίας για πολλές γυναίκες σε όλο τον κόσμο.

Όπως είχε γράψει στη Le Monde, μεγάλωσε μέσα στον φόβο, την περίοδο μετά την Ισλαμική Επανάσταση και κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν–Ιράκ. Θυμάται τον φόβο για τον πατέρα της, που καταδιωκόταν λόγω της πολιτικής του δράσης, αλλά και την αγωνία που προκαλούσαν οι βομβαρδισμοί και η αβεβαιότητα της εποχής.

Για την ίδια, η τέχνη αποτελεί μορφή αντίστασης. Πιστεύει πως οι καλλιτέχνες μπορούν να κρατήσουν ζωντανή την «καρδιά» της κοινωνίας σε δύσκολες εποχές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Golshifteh Farahani (@golfarahani)

Τα τελευταία χρόνια συνεχίζει να κινείται ανάμεσα στο ευρωπαϊκό σινεμά και τις μεγάλες παραγωγές του Χόλιγουντ, ενώ παραμένει ιδιαίτερα ενεργή σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Tο 2022 βρέθηκε στη σκηνή μαζί με τους Coldplay, συμμετέχοντας σε αφιέρωμα υπέρ των γυναικών του Ιράν μετά τη δολοφονία της Μάχσα Αμινί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Golshifteh Farahani (@golfarahani)

Η Γκολσιφτέ Φαραχανί μπορεί να βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας των φημών γύρω από τον Εμανουέλ Μακρόν, ωστόσο η πορεία και η ζωή της αποδεικνύουν πως πρόκειται για μια γυναίκα που εδώ και χρόνια έχει καταφέρει να ξεχωρίσει όχι μόνο για την ομορφιά της, αλλά και για τη δυναμική προσωπικότητα και τη στάση ζωής της.

govastiletto.gr -Brigitte Macron σε Emmanuel Macron: «Ξεκουμπίσου χαμένε» – Τι αποκαλύπτει ειδικός ανάγνωσης χειλιών