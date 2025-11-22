Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Γλυκερία, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της ελληνικής μουσικής, μίλησε πρόσφατα για τη στάση της απέναντι στις μεγάλες συναυλιακές αίθουσες και τη μουσική βιομηχανία.

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια ξεκαθάρισε ότι ποτέ δεν την απασχόλησε η επιθυμία να «γεμίσει» το Καλλιμάρμαρο, θεωρώντας ότι η επιδίωξη αυτή κρύβει στοιχεία ματαιοδοξίας.

«Το να θέλεις να γεμίσεις τα στάδια, κρύβει μια ματαιοδοξία», δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», προσθέτοντας ότι προτιμά να εστιάζει στην ουσία της μουσικής και στην προσωπική της καλλιτεχνική πορεία.

Η Γλυκερία μίλησε επίσης για τις πιθανές συνεργασίες της με γνωστούς συνθέτες, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα συνεργαζόταν με τον Φοίβο ή τον Νίκο Καρβέλα, καθώς τα μουσικά τους είδη και η καλλιτεχνική τους νοοτροπία δεν την εκφράζουν.

Αντίθετα, αποκάλυψε ότι προετοιμάζει ένα ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, που ανήκει στο εντεχνοπόπ μουσικό ρεύμα που της ταιριάζει περισσότερο. «Νομίζω ότι ο Φοίβος κι ο Καρβέλας είναι από τα είδη που δεν μου ταιριάζουν. Έχουν μια άλλη νοοτροπία που εγώ δεν την έχω. Δεν θα ήθελα να πειραματιστώ με τους συγκεκριμένους», εξήγησε.

Σε σχέση με τη Eurovision, η Γλυκερία αποκάλυψε ότι είχε προταθεί να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, ωστόσο αρνήθηκε. Όπως είπε, ο μουσικός διαγωνισμός δεν ανταποκρίνεται στο καλλιτεχνικό της προφίλ, ούτε στο είδος μουσικής που υπηρετεί.

Η ίδια τόνισε ότι θέλει να παραμένει πιστή στον προσωπικό της δρόμο και στη μουσική που αγαπά, χωρίς να επηρεάζεται από εξωτερικές πιέσεις ή εμπορικά κίνητρα.